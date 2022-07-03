أوائل الدبلومات الفنية 2022.. «التعليم» تعلن أعدادهم بالتفصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الدبلومات الفنية 2022، وذلك عقب اعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، موضحة أن النتئجة تشمل جميع تخصصات التعليم الفني كالتعليم الزراعي والصناعي والفندقي والتجاري.

وأضافت الوزارة أن أوائل الدبلومات الفنية 2022، تم تحديدهم بناءًا على الدرجات التي حصلوا عليها في الامتحانات التي عقدت ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي برقم الجلوس عقب تحميلها مباشرة، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة، لافته إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات ووسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أوائل الدبلومات الفنية 2022 على مستوى الجمهورية

ونوهت الوزارة إلى أن أوائل الدبلومات الفنية 2022 تم تحديدهم على مستوى جميع المحافظات عقب الانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات بدقة، موضحة أن عمليات التصحيح تمت بشكل دقيق حيث تم التنبيه على جميع المصححين بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بعمليات تصحيح الامتحانات.

أعداد أوائل الدبلومات الفنية 2022

وهنأ نائب الوزير للتعليم الفنى، أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2022 تليفونيا والذين بلغ عددهم 29 طالب وطالبة «20 طالبة + 9 طلاب» من 13 محافظة تضم محافظات الشرقية، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والقاهرة، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والوادى الجديد، وبورسعيد، وقد وعد نائب الوزير الطلاب بتكريمهم قريبا من جانب الوزارة كما يتم في كل عام فى احتفالية تليق بتفوقهم واجتهادهم ليكونوا قدوة لأقرانهم .

وفي سياق متصل، طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب عاجل جميع المديريات التعليمية، بإرسال مندوب إلى لجان النظام والمراقبة صباح غد الإثنين 4 يوليو، لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022، وذلك نظرا لانتهاء قطاع التعليم الفني من إجراءات إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي».

وأكدت الوزارة على إرسال مندوب من المديريات التعليمية، لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022 للدور الأول بنظاميه 3 و5 سنوات، صباح يوم الإثنين الموافق 2022،/7/4.