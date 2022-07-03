عاجل.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس لجميع النوعيات الفنية (زراعي - صناعي - تجاري- فندقي) والتعليم المزدوج بنظاميها الثلاث والخمس سنوات ، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني.

وقالت وزارة التعليم، إن نسبة النجاح العامة لنظام الثلاث سنوات في الدبلومات الفنية وصلت لقرابة 68%، أما نسبة النجاح في نظام الخمس سنوات أكثر من 85%، وبالنسبة لنسبة النجاح لمدارس التكنولوجية التطبيقية تجاوزت نسبة 70%.

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنّه يمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2022 نظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات، الاستعلام عن النتيجة بالأسم ورقم الجلوس، من خلال البوابة الإلكترونية للتعليم الفني علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم علي هذا الرابط.

وأضافت وزارة التعليم، أن نتيجة الدبلومات الفنية، ستكون متاحة للطلاب بالمدارس في اليوم التالي لاعلان النتيجة الكترونياً علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت الوزارة، أنه سيتم تسليم نتائج الدور الأول للدبلومات الفنية لجميع النوعيات (الزراعي - الصناعي - الفندقي - التجاري) لمندوبي المديريات التعليمية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، غدا الاثنين 4 يوليو، استعدادًا لإعلانها في المدارس وتسليمها للطلاب.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لجميع التخصصات وهي كالتالي:-

- الدخول على رابط البوابة المصرية للتعليم الفني.

- يقوم الطالب بتحديد من القائمة الدبلومات الفنية وتحديد القسم الذي ينتسب إليه سواء كان صناعي وتجاري أو زراعي.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- الضغط على زر البحث والانتظار حتى تظهر أمامه النتيجة بشكل مفصل.

وأكدت وزارة التعليم، أن أعمال التصحيح امتحانات الدبلومات.