رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في القليوبية

شهدت محركات البحث المختلفة اليوم نشاطا متزايدا لمعرفة نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2022، التي اعتمدها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، وأعلنت عنها وزارة التربية والتعليم عبر الانترنت.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية حصول الطلاب وأولياء الأمور على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة القليوبية، حيث تشغل تلك النتيحة اهتمام آلاف العائلات في القليوبية، ويرغب الطلاب وأولياء الأمور، في الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2022 لمعرفة النتيجة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية

ولمعرفة النتيجة الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية العام الدراسي 2021/2022 عليك الضغط هنا.

الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 في القليوبية

ولمعرفة نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، يجب اتباع الآتي :

أولا - الدخول على رابط بوابة التعليم الفني عبر الرابط الرسمي الخاص بالنتائج من هنا.

ثانيا - الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

ثالثا- اختيار الشعبة الخاصة بك سواء «صناعي - زراعي - فندقي - تجاري».

رابعا- تحديد المحافظة التي تقيم بها.

خامسا- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

سادسا- ادخل بياناتك الشخصية المطلوبة وأضف رقم الجلوس من اليسار إلى اليمين.

7- الضغط على زر استعلام.

8- بعد اتباع تلك الخطوات سيظهر للطالب تقديره في الدرجة الكلية ونسبته.