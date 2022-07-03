«إرشاد».. شؤون الحرمين تطرح خدمة جديدة للحجاج ذوي الإعاقة (صور)

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة فى المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن تدشين مبادرة «إرشاد»، وذلك لاستقبال ذوي الإعاقة من حجاج بيت الله الحرام وإرشادهم للأماكن المخصصة لهم، وطرح جميع الخدمات والتسهيلات التي تساعدهم فى أداء مناسك الحج بكل يسر من الساحات المحيطة إلى داخل المسجد الحرام.

مبادرة «إرشاد» للحجاج ذوي الإعاقة فى موسم الحج 2022

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، قال مدير الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أحمد بن علي البركاتي، إنَّ مبادرة «إرشاد»، تعمل على إرشاد ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة فى الساحات المحيطة بـ المسجد الحرام من أجل الدخول الى المخصصة لهم داخل المسجد بكل سهولة، بالإضافة إلى توجيههم بالخدمات المقدمة لهم.

خدمات إرشادية لذوي الإعاقة في السعودية

وأضاف «البركاتي» أنَّ خدمات ذوي الإعاقة تتمثل في تخصيص مصليات خاصة، وإحاطته بشريط خاص يوضح خصوصيته، بالإضافة إلى علامة تشرح دلالة الموقع، إذ جرى تجهيز كل الخدمات لكي تتوافق مع متطلبات الأمن الصحي لسلامتهم والاحتفاء بالقاصدين.

تفعيل مبادرة "إرشاد" لإرشاد الأشخاص ذوي الإعاقة من الساحات المحيطة إلى المواقع داخل المسجد الحرام https://t.co/6tkuc4l1gK#صحيفة_بروفايل pic.twitter.com/p2VagizaCs — صحيفة بروفايل (@profile_news) July 3, 2022

وفى السياق ذاته، طرحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، العديد من الروبوتات الذكية لتجويد الخدمات بالمسجد الحرام وساحاته، وتيسير وتسهيل أعمال منسوبي ومنسوبات الرئاسة لخدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.

خدمات جديدة لموسم الحج فى السعودية

واهتمت الرئاسة العامة لشئون الحرمين، خلال موسم الحج هذا العام فى السعودية، بتوفير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية الحج لجميع زوار بيت الله الحرام، وذلك في إطار تنفيذ خططها الاستراتيجية 2024، التي شملت 50 خدمة إلكترونية مختلفة، و10 تطبيقات إلكترونية، إضافة إلى 4 مواقع إلكترونية، متضمنة نطاقات عمل محددة ستُسهم في صيانة وتشغيل وتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية.