تعرف على شروط حفل أنغام في الأوبرا.. ممنوع التصوير وارتداء الشورت

طرحت دار الأوبرا المصرية التذاكر الخاصة بحفل الفنانة أنغام المقرر أن تحييه على خشبة المسرح الكبير وذلك يوم الاثنين الموافق 18 يوليو وذلك عبر موقعها الرسمي لبدء الحجز .

حيث أن أسعار تذاكر حفل الفنانة أنغام جاءت على أربعة فئات مختلفة الفئة الأولى بمبلغ 1810 جنيها أما الفئة الثانية فجاءت بمبلغ 1410 والفئة الثالثة بـ610 والرابعة 310 جنيها .

شروط حفل أنغام

وأعلنت دار الأوبرا المصرية عن شروط خاصة لحضور حفل الفنانة أنغام وهى كالتالي:

- ممنوع التصوير

- ممنوع تحريك المقاعد

- تفتح الأبواب فى تمام الساعة السابعة مساءا

- ارتداء الزى اللائق بالمكان وممنوع ارتداء الشورت

- غير مسموح بالدخول بدون كمامات

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات

- غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته

آخر حفلات أنغام

يذكر أن الفنانة أنغام كانت قد أحييت مؤخرا حفل غنائي كبير على خشبة المسرح الكبير بالمنارة وسط حضور جماهيرى مكتمل العدد وقدمت عدد كبير من أغانيها المميزة بدأتها بأغنية حالة خاصة جدا.

وكانت قد تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية مؤخرا وأجرت عملية جراحية دقيقة فى الكتف وذلك بسبب مشاكل كبيرة بأوتار الكتف تفاقمت عبر سنوات وكان لابد من خضوعها لعملية جراحية ولكنها عادت لاستكمال نشاطها الفني سريعا مرة أخرى.

وطرحت أنغام مؤخرا أغنية بعنوان لوحة باهتة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت نجاح جماهيرى كبير.