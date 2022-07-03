التعاون الدولي: خطة لنشر 100 حافلة نقل عام صديقة للبيئة في القاهرة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنّ العمل المناخي أضحى على رأس اهتمامات حكومات العالم والمجتمع الدولي، نظرًا لما يمثله من أهمية قصوى على سبل العيش والحياة، وانعكاسات التغيرات المناخية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحة أنّ العمل المناخي شهد دفعة قوية من الاهتمام، بينما كان العالم يحاول التعافي من جائحة كورونا.

نماذج تمويل نظم النقل المستدامة في المدن الكبرى

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية، عبر الفيديو كونفرانس، في فعاليات قمة تمويل المناخ التي عُقدت بمدينة ميونيخ الألمانية، بمشاركة لفيف من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، وذلك على هامش فعاليات اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع، حيث ناقشت الجلسة، الاستراتيجيات ونماذج تمويل نظم النقل المستدامة في المدن الكبرى.

تخفيف مخاطر الاستثمار في المشروعات الخضراء

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، أنّ مصر تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين، على العمل المشترك مع المؤسسات الدولية والإقليمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص، لتحويل التعهدات إلى تدابير واقعية ومشروعات قابلة للتنفيذ، ومحاولة استكشاف نماذج مبتكرة لتمويل المناخ، سواء من خلال التمويل المختلط، أو غيرها من المبادرات والأدوات المالية القادرة على تخفيف مخاطر الاستثمار في المشروعات الخضراء، وحشد المزيد من تدفقات رؤوس الأموال لاسيما للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

6 ملايين مواطن يستفيدون من وسائل النقل يوميا

وتحدّثت المشاط، عن قطاع النقل في مصر، والذي يأتي على رأس أولويات الدولة، حيث يستفيد من وسائل النقل العام في القاهرة بمفردها نحو 6 ملايين مواطن يوميًا، لذلك تعمل مصر على التحول إلى قطاع نقل مستدام قليل الانبعاثات الضارة، وفي سبيل ذلك اتخذت العديد من الخطوات لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل ليصبح ذكيًا ومستدامًا وصديقًا للبيئة، كجزء من خطتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المستدامة 2030.

وتابعت أنّه في ضوء هذه الجهود، فإنّ وزارة التعاون الدولي تعمل على توفير التمويلات التنموية والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود تطوير قطاع النقل، وعلى مدار العامين الماضيين حصلت الوزارة على نحو 2.4 مليار دولار لقطاع النقل المستدام من بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصين، والصندوق الكويتي للتنمية.

تعزيز البنية التحتية المستدامة

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنّ التمويلات إضافة إلى كونها تعزز البنية التحتية المستدامة، فإنّها تدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز للتجارة العالمية، من خلال تعزيز وسائل النقل والبنية التحتية للموانئ، وتطوير شبكات السكك الحديدية وربط ربوع مصر بشبكة متطورة من وسائل النقل، التي تعزز انتقال المواطنين والبضائع وتحفز الاستثمارات.

ولفتت إلى أنّ الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات في سبيل التوسع في وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة في المدن الكبرى (القاهرة والإسكندرية)، ونشر المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، للحد من ملوثات الهواء، والاستفادة من توافر الغاز الطبيعي في مصر، لافتة إلى أنّه بالشراكة مع البنك الدولي، يتم تنفيذ أكبر مشروع تجريبي للحافلات الكهربائية في أفريقيا بمحافظة القاهرة، من خلال توفير 100 حافلة كهربائية.

وتطرقت المشاط، إلى خطط الدولة لتحديث وتطوير وزيادة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى، ليوفر وسيلة نقل أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، ويقلل الازدحام في الطرق، الأمر الذي يخفض الانبعاثات الضارة، فضلا عن ذلك تنفذ مصر مشروعات رائدة لزيادة خطوط النقل نحو العاصمة الإدارية الجديدة من خلال قطار المونوريل، والقطار الخفيف.