تحويل 1200 سيارة و76 فندقا للعمل بالغاز الطبيعي في شرم الشيخ قبل قمة المناخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة السلام بعد عيد الأضحى المبارك ستكون أكملت ما يقرب من 70% من منظومة المدينة الخضراء، لتصل إلى 100% أكتوبر المقبل قبل انطلاق قمة المناخ في نوفمبر القادم.

وأضاف «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أنه جرى تنفيذ عدد كبير من المشروعات في مدينة شرم الشيخ لاستضافة الوفود المشاركة في قمة المناخ والتي تقدر بنحو 30 ألف مشارك، حيث يجري تنفيذ ما يقرب من 27 مشروعا بالمدينة ضمن استكمال منظومة المدينة الخضراء، مشيراً إلى أنه جاري الانتهاء من تحويل عدد كبير من السيارات والفنادق للعمل بالغاز الطبيعي.

تحويل 600 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

وأكد اللواء خالد فودة أن الشركة الحديثة للغاز «مودرن جاس» وشركة الغاز الطبيعي للسيارات «كاراجاس»، نفذتا خطة تحويل للعمل بالغاز الطبيعي فيما يخص السيارات والفنادق، موضحا أن هناك إقبال كبير من أصحاب السيارات الملاكي والأجرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث يوجد بشرم الشيخ 8 محطات غاز طبيعي وشحن كهرباء للسيارات.

وتابع أنه جرى تحويل نحو 600 سيارة بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية مجانا كمنحة للمدينة لتجهيزها لاستضافة المؤتمر، ليبلغ إجمالي السيارات التي جرى تحويلها إلى 1200 سيارة حتى الآن، ما بين ملاكي وأجرة وسياحة.

توصيل الغاز الطبيعي للفنادق

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه جرى توصيل الغاز الطبيعي لعدد 76 فندقا بمدينة شرم الشيخ ومناطق خليج نعمة والهضبة ومنطقة خليج القرش، بالإضافة إلى توصيل الغاز لعدد 16 فندقا بمنطقة نبق، موضحاً أنه جاري توصيل الغاز لعدد 6 فنادق بالمدينة، وعدد 4 فنادق بمنطقة نبق.

وأشار إلى أنه جرى تركيب غاز طبيعي في المنازل لما يقرب من 3000 عميل منزلي، لتصبح شرم الشيخ سواء البيوت أو الفنادق أو السيارات تعمل بالطاقة النظيفة التي يسعى مؤتمر المناخ إلى تطبيقها في كل دول العالم لحماية النظام البيئي.