خط سير القطار الكهربائي الجديد.. يبدأ من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية

قال مصدر مسؤول في الهيئة القومية للأنفاق، إنّ خط سير القطار الكهربائي الخفيف يبدأ من محطة عدلي منصور وحتى محطة الثقافة والعلوم في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنّ مشروع القطار الكهربائي يقل يوميا نحو 500 ألف راكب، وجميع محطات المشروع نفذت على أعلى مستوى، حيث سيقدم المشروع خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

خط سير القطار الكهربائي.. يبدأ من محطة عدلي منصور

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ خط سير القطار الكهربائي الخفيف يبدأ من محطة عدلي منصور مرورا بمحطة العبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر والمنطقة الصناعية ومدينة المعرفة، لافتا إلى أنّ المشروع يقدّم خدمة أوروبية لجميع مرتادي من الركاب، وجرى تشغيل المشروع بشكل رسمي أمام الركاب اليوم.

خط سير القطار الكهربائي ينتهى عند محطة العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف المصدر، أنّ خط سير القطار الكهربائي، ينتهي عند محطة العاصمة الإدارية الجديدة، وجميع المحطات تم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، مؤكدا أنّه جرى توريد 22 قطارا لمشروع القطار الكهربائي الخفيف، بتكلفة إجمالية تقدر بـ227 مليون دولار، وجميع المحطات تم تنفيذها على أعلى مستوى، كما أنّ المشروع من أهم وسائل المواصلات في مصر، حيث يكون صديقا للبيئة ويوفر استهلاك الوقود ويعمل على تخفيف الاختناقات المرورية.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي

وحددت وزارة النقل، شرائح تذاكر القطار الكهربائي، للتنقل بين جميع المحطات، كالتالي:

1- استقلال 3 محطات بـ15 جنيها.

2- استقلال 5 محطات بـ20 جنيها.

3- استقلال 7 محطات بـ25 جنيها.

4- استقلال 9 محطات بـ35 جنيها.