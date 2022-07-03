بالاسم والدرجات.. أوائل الدبلومات الفنية 2022 جميع التخصصات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2022، لجميع التخصصات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وجود نظامين للدراسة (3 سنوات، 5 سنوات)، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

بالدرجات والاسم.. أوائل الدبلومات الفنية

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية 29 طالبت وطالبة (20 طالبة + 9 طلاب) من 13 محافظة تضم محافظات الشرقية، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والقاهرة، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والوادي الجديد، وبورسعيد.

أسماء اوائل التعليم الصناعي

- عبد الرحمن حسيني عبد الله خليل (الأول) في التعليم الصناعي نظام الخمس سنوات بمجموع 98.65%.

- إسلام عماد فتحي مشحوت صقر (الأول) في التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات بمجموع 99.29%.

- إسراء رضا عبد الحمید رزق السید العبد (الأول) في التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات بمجموع 99.29%.

- محمد نجاح عبدالله محمد إمام (الثاني) في التعليم الصناعي نظام السنوات الثلاثة بمجموع 99%.

- عبد الرحمن كريم شعبان مرسي (الأول) في التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات تعليم وتدريب مزدوج بمجموع 98.25%.

- مصطفى أمين عطية أمين (الأول مكرر) في التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات للتعليم والتدريب المزدوج بنسبة نجاح 98.25%.

- آلاء محمد محمد عبد الرحمن (الأول) في التعليم الصناعي نظام السنوات الثلاث (منهجية الجدارات) بمجموع 99.29%.

- بسملة سعيد رمضان علي (الأول) في التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات (إعداد مهني) بنسبة 94.0%.

- عبد الرحمن إيهاب أحمد حسين (الأول) تكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات بمجموع 99.21%.

- شهد محمد محمد عبده ياسين (الأول) تكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات بمجموع 95.79%.

أوائل التعليم الزراعي

- أحمد محمود عبد الفتاح إبراهيم سالم (الأول) دبلوم المدارس الفنية الزراعية (تكنولوجيا تطبيقية) نظام الثلاث سنوات بمجموع 82.28%.

- شروق علي أحمد رشدي (الأول) التعليم الزراعي نظام السنوات الخمس بمجموع 84.63% .

- محمود محمد محمد النشرتي (الأول) التعليم الزراعي نظام الثلاث سنوات بمجموع 96.55%.

- حبيبة صبحي أحمد محمد (الثاني) التعليم الزراعي نظام السنوات الثلاث بمجموع 94.73%.

- هاجر عباس محمود محمد عباس (الأول) التعليم الزراعي (التعليم والتدريب المزدوج) نظام السنوات الثلاث بمجموع 91.69%.

- ياسمين هاني جمعه محمد عناني (الأول) التعليم الزراعي نظام الثلاث سنوات (منهجية الجدارات) بمجموع 97.80%.

- شهد خالد محمد أحمد (الأول) التعليم الزراعي نظام الثلاث سنوات (إعداد مهني) بمجموع 83.15%.

اوائل التعليم التجاري

- إسراء عصام رجب عيد (الأول) التعليم التجاري نظام السنوات الخمس بمجموع 89.40%.

- إسراء أيمن إبراهيم الدالي (الأول) التعليم التجاري نظام السنوات الثلاث بمجموع 99.14%.

- أسماء رمضان عباس عبد العزيز (الأول مكرر) التعليم التجارس بمجموع 99.14%.

- تغريد عبد العزيز محمد محمد (الأول مكرر) التعليم التجاري التعليم والتدريب المزدوج بمجموع 99.14%.

- آية مصطفى عطية محمد (الأول) التعليم التجاري منهجية الجدارات بمجموع 98.81%.

- يمنى هشام محمد عبد الحميد (الأول) التعليم التجاري منجهية الجدارات بمجموع 98.32%.

أسماء أوائل التعليم الفندقي

- أمينة محمود السيد محمد عبد الخالق (الأول) التعليم الفندقي نظام الخمس سنوات بمجموع 95.25%.

- روان محمد السيد حسنين (الأول) التعليم الفندقي نظام السنوات الثلاثة 95.53%.

- بسملة أشرف حسن مهدي (الثاني) التعليم الفندقي نظام السنوات الثلاثة بمجموع 94.91% .

- عبد الله عمرو عبده مرسي (الأول) التعليم الفندقي نظام السنوات الثلاثة بمجموع 90.93%.

- تسنيم فوزي سرحان شحاته (الأول) التعليم الفندقي نظام الثلاث سنوات منهجية الجدارات بمجموع 98.83%.

- ميرام مجدي ابراهيم محمد (الأول) التعليم الفندقي نظام السنوات الثلاث إعداد مهني بمجموع 90%.