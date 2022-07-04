هل تخضع الأراضي الفضاء للضريبة العقارية؟ المصلحة توضح

تستمر مصلحة الضرائب العقارية في تلقي القسط الأول من الضريبة العقارية عن العام الحالي 2022 خلال الأسبوع الحالي من المواطنين وفقاً لقانون الضريبة العقارية الذي يسمح للممول المكلف بأداء الضريبة بتقسيطها على دفعتين الأولى في منتصف العام قبل نهاية يونيو بينما القسط الثاني قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

ووفقاً للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية على الإنترنت يفرض قانون الضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 وتعديلاته بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الضريبة العقارية على كافة العقارات المبنية على أرض مصر متضمناً بعض الإعفاءات.

وقال أشرف شلبي وكيل أول وزارة المالية، لـ«الوطن» إن القانون بالفعل فرض الضريبة العقارية على كافة العقارات المبنية على أرض مصر مؤكدا على أن كافة المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي بالإضافة إلى الأراضي الفضاء المستغلة وتسقط الضريبة حال انتهاء الاستغلال لها.

ضرائب الأراضي الفضاء

وأضاف وكيل أول وزارة المالية أن القانون أعفى الأراضي الفضاء من دفع الضريبة العقارية طالما لم يتم استغلالها فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة أو غير مسورة.

سداد الضريبة العقارية

وحول سداد الضريبة العقارية قال شلبي إن القانون أتاح للممول أو المكلف بسداد الضريبة العقارية على قسطين في العام الأول قبل نهاية شهر يونيو من كل عام بينما القسط الثاني قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام تسهيلاً من مصلحة الضرائب العقارية على الممولين أو المكلفين بأداء الضريبة ولذلك من المقرر تحصيل القسط الأول قبل حلول 30 يونيو من كل عام.