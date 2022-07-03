علاء عابد: افتتاح محطة عدلي منصور يؤكد أننا أمام جمهورية جديدة تحترم المواطن

أكد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن محطة مترو أنفاق عدلي منصور التي افتتحها الرئيس اليوم، وتعتبر أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، ويوجد بها 7 وسائل نقل، تم تنفيذها في إطار خطة تطوير قطاعات النقل وتحويل وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى وسائل نقل جماعي أخضر.

افتتاح محطة عدلي منصور

وعبر رئيس لجنة النقل والمواصلات، عن سعادته عقب مشاركته اليوم في افتتاح محطة عدلي منصور، العرس الوطني الضخم الذي يعد نقله حضارية، مؤكدا أن القطار الكهربائي الخفيف LRT يربط مدينة السلام بالقاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة منها بدر والشروق والعاشر من رمضان وهيليوبوليس الجديدة والمستقبل، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ودعا عابد إلى ضرورة توعية المواطنين للحفاظ على هذا الصرح الضخم، مؤكدا أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة تجعلها في مصاف الدول الكبرى، وبالتالي يجب تشديد الإجراءت لحماية ممتلكات الدولة التي ينتفع منها كل مواطن على أرض مصر، مؤكدا أن ما شاهده اليوم خلال استقلال القطار الكهربائي السريع، يؤكد أننا أمام جمهورية جديدة تحترم المواطن.

اجتماع لجنة النقل والمواصلات

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد لاستعراض نتائج تفقد اللجنة الخاصة لطريقي حلوان / الكريمات 21، وأسيوط الزراعي من المنيب إلى العياط للتعرف على أسباب تعطل بدء أعمال التطوير وتحديد القطاعات التي يمكن البدء في تنفيذ أعمال بها في الطريقين، وكذلك مناقشة نتائج تفقد اللجنة الخاصة لطريق رافد جمصة لتحديد المناطق التي تحتاج إلى أنفاق ودوران للخلف والأخرى التي تحتاج إلى مطبات صوتية.