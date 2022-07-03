مكان محطة مترو عدلي منصور.. قريبة لمدينة السلام على بعد 10 دقائق فقط

تعتبر محطة عدلي منصور مجمع نقل متكامل الأركان أُقيم على مساحة 15 فدان، ويحوي منطقة تبادلية بين خمس وسائل نقل حديثة، ومنطقة تجارية، وأخرى استثمارية، حيث أدرجت ضمن الخط الثالث للمترو، في المرحلة الرابعة «هارون – عدلي منصور»، بالجزء الثاني 4B الذي يمتد من محطة هشام بركات وصولاً إلى موقف العاشر أي المحطة التبادلية عدلي منصور.

محطة مترو عدلي منصور تقع عند موقف العاشر السلام

ونُفذت تلك المحطة التبادلية بمقاييس عالمية وعلى مستوى رفيع من درجات الأمان والجودة، حيث تتكون محطة مترو عدلي منصور من 3 أدوار، وتقع المحطة عند موقف العاشر السلام القديم، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، كما يحدها من جهة الشرق الطريق الدائري الجديد.

الأماكن القريبة من محطة مترو عدلي منصور

ويعتبر موقع محطة مترو عدلي منصور، ذو أهمية كبيرة، حيث يوجد أماكن قريبة من المحطة، مما يسهل الوصول إليه من عدة أماكن حيوية بارزة، وأيضا تسييرا على الركاب، منها مدينة السلامة على بُعد 10 دقائق، وكارفور العبور على بُعد 15 دقيقة، ومطار القاهرة الدولي على بُعد 20 دقيقة، ومدينة القاهرة الجديدة على بُعد 30 دقيقة.

أهمية محطة مترو عدلي منصور

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن محطة مترو عدلي منصور، لها أهمية كبري، حيث تهدف إلى خلق نقطة التقاء إقليمية على مشارف الامتداد العمراني الشرقي الجديد، قرب الطريق الدائري، لتأتي ثماره الاقتصادية من خلال عدة أسباب منها، منطقة تجارية ومحطة تبادلية داخلية مع خطوط مترو الأنفاق، ومحطة تبادلية خارجية مع 4 مشاريع نقل حديثة.

وسائل نقل مرتبطة بمحطة مترو عدلي منصور

وأكد الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك وسائل نقل مرتبطة بمحطة مترو عدلي منصور، منها القطار الكهربائي الخفيف LRT والذى تم افتتاحه اليوم أمام الركاب بشكل رسمي، يحتوي المجمع على محطة تبادلية تعد بداية انطلاق المرحلة الأولى من القطار الكهربائي الخفيف «السلام – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان»، والسكة الحدي، ويتضمن مترو عدلي منصور وجود محطة جديدة بأحد خطوط السكك الحديدية المتجهة من القاهرة إلى مدينة السويس، وإعادة تأهيل ذاك الخط بما يتناسب مع حاجة الركاب؛ كما يمتد هذا الخط من عدلي منصور وصولاً إلى محطة الروبيكي.

ولدينا أيضا الأتوبيس الترددي تبلغ محطات الأتوبيس الترددي عدد 57 محطة، حيث تعد عدلي منصور أحد تلك المحطات على الطريق الدائري، ليكون صلة وصل بين تلك المناطق وشرق القاهرة كالتجمع الخامس، والسوبر جيت، حيث تم تجهيز موقف سوبر جيت عدلي منصور بصورة متكاملة، حرصًا على انطلاق الاتوبيسات المتجهة للأقاليم بشكل منتظم.