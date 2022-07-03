«الزراعة» تطرح اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها بمناسبة عيد الأضحى

أعلن ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، ومساهمة من الوزارة في تقديم هذه الخدمة التي تحوز ثقة المواطنين بأسعار تنافسية.

طرح اللحوم البلدي بسعر 135 جنيها

وقال السباعي، إنه تم طرح اللحوم البلدي بسعر 135 جنيها للكيلو في إطار مبادرة الوزارة «خير مزارعنا لأهلينا» لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة.

طرح الأضاحي الحية بأسعار أقل من الأسواق

وأشار إلى أن اللحوم من إنتاج المزارع التابعة لقطاع الإنتاج، مضيفا أن القطاع سبق وطرح الأضاحي الحية من الأبقار والجاموس والخراف بأسعار تقل عن الأسواق.