التموين: نستهلك 5 ألف رأس شهريا من اللحوم الطازجة و500 طن لحوم مجمدة

قال تقرير صادر عن الهيئة العامة للسلع التموينية، عن أرصدة السلع الأساسية المتوافرة لدى الهيئة ومخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الإحتياطي الاستراتيجي من السلع متوافر وآمن وأنه لا يوجد نقص في أي سلعة غذائية.

أرصدة اللحوم المجمدة لدى وزارة التموين

وأضاف تقرير هيئة السلع التموينية أن هناك 2400 طن من اللحوم المجمدة البرازيلي متوافرة كرصيد بشركات السلع، مشيرة إلى أن المخزون منها يكفي حتى 21 نوفمبر 2022 بحوالي 4.8 شهر.

ونوه التقرير أن الإستهلاك الشهري من اللحوم المجمدة يبلغ 500 طن شهريا كمتوسط الاستهلاك، منوها إلى تعاقد هيئة السلع التموينية على كمية 4750 طن من اللحوم المجمدة البرازيلي، إذ وصل منهم حتى الأن 3906 طن، ويتبقى من التعاقدات 844 طن.

أرصد اللحوم الطازجة المتوافرة في وزارة التموين

وذكر تقرير هيئة السلع التموينية، أن متوسط الإستهلاك من اللحوم الحية السوداني يبلغ 5 ألاف رأس شهريا، إذ يتمثل الرصيد في توافر 6552 رأس في المحاجر ويكفي حتى شهر و3 أسابيع وتحديدا حتى 8 أغسطس المقبل.

وأشار التقرير إلى تعاقد وزارة التموين على 90 ألف رأس حية، ورد منهم حتى الأن حوالي 21 ألف و796 رأس، إذ يتبقى من التعاقد 68 ألف و204 رأس.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين بدأت في طرح اللحوم بأسعار مخفضة في فروع المجمعات الإستهلاكية بنسبة تخفيض بلغت من 20% إلى 30% في جميع المجمعات على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 1300 مجمع، وتشمل أسعار اللحوم كالتالي:

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمدة 85 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الطازج 115 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الضأن المبرد 130 جنيها.