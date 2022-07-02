  المحافظات تستعد لـ«الأضحى»: فتح المجازر وحملات على منافذ السلع وشوادر اللحوم

أعلن عدد من المحافظات رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى بتكثيف الحملات الصحية والبيطرية على منافذ بيع السلع الغذائية وشوادر ومحال اللحوم والأضاحى، للتأكد من سلامة جميع المعروضات ومطابقتها للمواصفات بالتنسيق مع كل الجهات، إلى جانب فتح المجازر والكشف على الذبائح مجاناً للمواطنين طوال أيامه.

محافظ الجيزة يوجه بفحص الذبائح وفتح المجازر أمام المواطنين مجاناً خلال العيد

وترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة،اليوم، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، للوقوف على الاستعدادات النهائية لكافة المديريات الخدمية والأحياء والمراكز لاستقبال العيد، واستعراض الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل توفيرها على أكمل وجه. وكلف «راشد» مديرى المديريات ورؤساء الأحياء والمراكز برفع حالة الطوارئ خلال أيام العيد، والتأكيد على وجود كامل للقوة البشرية، وإلغاء الإجازات للعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميدانى، لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة.

ووجَّه المحافظ مديرية الشئون الصحية بضرورة وجود الأطقم الطبية والتمريض طوال الإجازة بالمستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أى أحداث طارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى، كما كلف المسئولين بإجراء متابعات ميدانية على مدار 24 ساعة خلال الإجازة لرصد أى حالات بناء مخالف وتعدٍّ على الأراضى الزراعية والتعامل الفورى معها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط طن لحوم فاسدة ولحوم مذبوحة خارج المجازر ومجهولة المصدربالشرقية واتخاذ الإجراءات القانونية

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطب البيطرى بالتأكد من جاهزية كل المجازر لفتحها بالمجان خلال العيد لتلاشى الذبح بالشوارع حفاظاً على البيئة، إلى جانب وجود الأطباء البيطريين بتلك المجازر للكشف على الذبائح لضمان سلامة لحومها، والتنسيق مع مباحث ومديرية التموين والأحياء والمراكز لتمشيط الأسواق من السلع الفاسدة.

جولات لمنع «الأبنية المخالفة».. ورفع الاستعداد بمستشفيات «أسيوط»

وفى أسيوط أعلن المحافظ اللواء عصام سعد عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات على مستوى المراكز والأحياء، استعداداً لاستقبال العيد، وزيادة أعداد الأطقم المناوبة من الأطباء والتمريض، خاصة فى أقسام الطوارئ والعناية المركزة، وتأمين توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات، فضلاً عن قيام مرفق الإسعاف برفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات ومراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف وتوجيهها للوقوف فى نطاق الساحات والمساجد والحدائق والمتنزهات أثناء أداء صلاة العيد لسرعة التعامل مع أى حالات طارئة فى المناطق المحيطة.

وشدد «سعد» على مسئولى التموين والطب البيطرى والصحة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمواد الغذائية للتأكد من سلامة جميع المعروضات ومطابقتها للمواصفات بالتنسيق بين كافة الجهات، فضلاً عن انعقاد إدارة الأزمات والكوارث وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات والجهات المختلفة بشكل دائم ومستمر على مدار الـ24 ساعة لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أى بلاغات، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى معها.

وفى الشرقية، وجَّه المحافظ الدكتور ممدوح غراب مديرية التموين بالتنسيق مع الطب البيطرى لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محال الجزارة وشوادر وثلاجات بيع اللحوم نتيجة للإقبال المتزايد من المواطنين على شرائها تزامناً مع اقتراب العيد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت المديرية حملة تموينية مفاجئة، بالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى، أسفرت عن تحرير محاضر لعدد من أصحاب محال الجزارة والسوبر ماركت، لعرضهم للبيع لحوماً بلدية مذبوحة خارج المجازر، أو مجهولة المصدر. وكلف «غراب» بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم متولى، مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، إن الحملات التفتيشية خلال الـ5 أيام الماضية أسفرت عن تحرير 51 محضر مخالفة وضبط طن و161 كجم لحوم مخالفة، وتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية لتوفير غذاء صحى وآمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

إقبال على سوق الأضاحى بالإسماعيلية

وفى الإسماعيلية، شهدت سوق مدينة القصاصين، اليوم، إقبالاً كبيراً من التجار والمواطنين باعتبارها السوق قبل الأخيرة للأضاحى قبل العيد، حيث توافدوا على السوق منذ الساعات الأولى فجراً، فيما وصل التجار من الساعة الثانية صباحاً.

وشهدت سوق الماعز والضانى ارتفاعاً فى الأسعار بدأ من 100 جنيه لكيلو القائم فى الماعز، و110 فى بعض الأنواع، فيما وصلت أسعار الضانى إلى 85 جنيهاً للكيلو. وقال حسن عليوة الوروارى، أحد التجار فى سوق السبت، إن الأسعار شهدت ارتفاعاً فى الفترة الحالية بسبب إقبال المواطنين على الشراء بمناسبة «الأضحى». وأضاف لـ«الوطن» أن الأسعار ستتحرك فى ارتفاع طفيف خلال الفترة المقبلة بمعظم الأسواق بسبب زيادة الإقبال، وتمسك التجار بأسعار محددة، خاصة مع ارتفاع الأعلاف وتكلفة التربية. وقال ثروت أبوعوض، تاجر، إن الأسعار فى العجول البلدى تبدأ من 72 جنيهاً للكيلو القائم ووصلت إلى 75 كحد أقصى. وأضاف أن السوق شهدت ارتفاعاً طفيفاً فى الأسعار مع زيادة الإقبال على الشراء بالتزامن مع اقتراب العيد، منوهاً بأن الأسعار شبه متوسطة وتناسب المواطنين والتجار، متابعاً: «الإقبال فى الأسواق كبير جداً، سواء فى سوق الماعز والضانى أو سوق العجول.. والمواطنون والتجار من قبل الفجر موجودون».