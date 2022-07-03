تخفيضات 20% على أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح لحوم الأضاحي بفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، وذلك بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق المحلية وفي السلاسل التجارية الخاصة.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين

من جهته، قال اللواء خالد عبدالله، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات وزارة التموين، خلال جولة تفقدية اليوم على مجمع الألفي الاستهلاكي، إنَّه يتمّ طرح ما يقرب من 150 إلى 200 طن لحوم في فروع التجزئة التابعة للشركة والبالغ عددها 415 فرعًا على مستوى المحافظات المتواجدة بها الشركة بـ16 محافظة، موضحًا أنَّ أسعار اللحوم في المجمعات تأتي كالتالي:

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمدة 85 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الطازج 115 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الضأن المبرد 130 جنيهًا.

- كيلو الدواجن البرازيلي المجمدة بسعر 65 جنيهًا.

وأكّد رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة أنَّ جميع منافذ التجزئة التابعة للشركة مفتوحة أمام المستهلكين في الأيام الثلاثة الأولي من عيد الاضحي المبارك وذلك من الساعة 9 صباحاً و حتي 6 مساءً، منوها إلى أنَّ أسعار اللحوم المعلنة موجودة في كل المجمعات بنفس السعر.

تجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة التموين تقيم حاليا 39 شادرًا على مستوى الجمهورية لتوفير خراف العيد والأضاحي، إذ يبلغ سعر كيلو الخروف القائم 70 جنيهًا ومتوسط وزن الخروف 60 كيلوجرامًا.

بدء طرح الرؤوس الحية بالتعاون مع الشركة السودانية

فيما أكّد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ومعاون الوزير، في تصريحات صحفية خلال الجولة، أنه تم طرح أكثر من 6320 رأس عجول حية منها 5420 رأس في مجزر توشكي و900 رأس في مجزر سفاجا بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية.

ونوه إلى أنَّه بناء على تكليفات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي فسيتمّ تكثيف لجان الرقابة والتفتيش خلال أيام العيد على منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية وعلى المخابز أيضا ومحطات البنزين والسولار ومنافذ توزيع أسطونات الغاز لمتابعة عملهم خلال فترة العيد.