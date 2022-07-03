محافظ سوهاج يتفقد عددا من المشروعات الخدمية في جرجا بتكلفة 41 مليون جنيه

قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، يرافقه أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، بجولة ميدانية بمركز ومدينة جرجا، تفقد خلالها عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة جرجا، بتكلفة إجمالية بلغت 41 مليونا و40 ألف جنيه، بحضور عاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة جرجا، والعميد ياسر وحيد، رئيس فرع الإشغال بالمنطقة الجنوبية، والمهندسة صباح عثمان، مدير وحدة التنمية الحضرية بديوان عام المحافظة.

محافظ سوهاج يتفقد مشروعات جرجا التنموية

وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد أعمال إنشاء السوق الحضري الجديد بمدينة جرجا بمنطقة المزلقان الأوسط، على مساحة 2000 متر مسطح، بتكلفة 40 مليون جنيه، ضمن خطة صندوق التنمية الحضرية برئاسة مجلس الوزراء، ويضم 134 بائكة، منها 46 بائكة لبيع الخضر والفاكهة، و75 بائكة محلات متنوعة، بالإضافة إلى 13 بائكة خدمات عامة، حيث بدأت الأعمال بالمشروع بنهاية مايو الماضي، وقد بلغت نسبة التنفيذ به 11% حتى الآن.

تفقد سور ترعة نجع حمادي

كما تفقد محافظ سوهاج، الأعمال الجارية في إنشاء سور كورنيش ترعة نجع حمادي «الفؤادية» بطول 660 متر، كمرحلة أولى، بتكلفة 600 ألف جنيه، وتشمل الأعمال إحلال وتجديد السور القديم المتهالك، وتوسعة الشارع، ورفع كفاءة الإنارة، وتركيب حديد الكريتال، بالإضافة إلى أعمال الرصيف والبردورات ومقاعد عامة لراحة المواطنين.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء موقف السيارات الجديد بمدينة جرجا بتكلفة 440 ألف جنيه، شملت «11 بائكة وأرضية وتندات»، حيث سيتم نقل جميع المواقف من داخل المدينة إلى خارجها بالموقف الجديد، موجها بالاهتمام بدورات المياه بالموقف لخدمة السائقين والركاب من المواطنين.

أهمية المشروعات التنموية بجرجا

وأكد «الفقي» على أهمية تلك المشروعات لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، بما يخدم منظومة التنمية الشاملة، ويعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها بالمتابعة المستمرة للمشروعات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من كافة المشروعات.