محافظ سوهاج يستقبل السفير الإيطالي في زيارته الأولى للمحافظة

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، السفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كواروني، والوفد المرافق له، خلال زيارته الأولى لسوهاج، والتي تستغرق يومين؛ لتفقد المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، وتفقد بعض المشروعات المشتركة والمدعومة بتمويل من الجانب الإيطالي، بحضور اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء الدين أبو العزم، السكرتير العام المساعد.

الاستمتاع بالمناطق الأثرية والسياحية في سوهاج

ورحب محافظ سوهاج بالسفير الإيطالي، والوفد المرافق له، في زيارته الأولى لمحافظة سوهاج، متمنيا لهم زيارة سعيدة، والاستمتاع بالمناطق الأثرية والسياحية في سوهاج، وتناول اللقاء مناقشة أبرز المشروعات المنفذة في سوهاج والممولة من الجانب الإيطالي وسبل زيادة التعاون المشترك خلال الفترات القادمة.

السفير الإيطالي يشيد بدعم الحرف اليدوية في سوهاج

من جانبه عبر السفير الإيطالي عن سعادته بزيارة سوهاج، مشيدا بما شاهده من اهتمام على أعلى مستوى بدعم المنتجات والحرف اليدوية بسوهاج، وما تقدمه المحافظة من دعم لمساعدة أصحاب تلك الحرف والارتقاء بها.