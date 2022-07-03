محافظ سوهاج يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بجرجا

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج عددا من لجان امتحانات الثانوي العام للعام الدراسي 21/22 بمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، وذلك لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بمركز جرجا، وللاطمئنان على توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان.

تفقد لجان مديتي جرجا الثانوية بنين وبنات

حضر الجولة الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وعاصم مرزوق مدير إدارة جرجا التعليمية .

وتفقد أيضا اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج خلال جولته لجان إمتحانات الثانوية العامة بمدرستي «جرجا الثانوية بنين، وجرجا الثانوية بنات» وذلك بمركز ومدينة جرجا، بمحافظة سوهاج، حيث يؤدي الطلاب الإمتحان اليوم في مادة "الكيمياء والجغرافيا"، واطمأن على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أداء الامتحانات في أجواء مناسبة.

تأمين المدارس ورفع المخلفات من محيطها

ووجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة، وعدم السماح بوجود أى إشغالات بمحيط المدارس، كما اطمأن على إجراءات تأمين اللجان من الخارج، وتيسير حركة المرور بالشوارع الموجودة بمحيط اللجان.

26 ألف طالب وطالبة في امتحانات الثانوية بسوهاج

يذكر أن 26 ألف طالب وطالبة بمحافظة سوهاج يؤدون امتحانات الثانوي العام داخل 78 لجنة مقسمة على 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى 21 يوليو الجاري.