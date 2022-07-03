مصرع طالب ثانوي غرقا في ترعة بسوهاج.. ووالدته: «نزل يستحمى ومبيعرفش يعوم»

لقى طالب في المرحلة الثانوية بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج مصرعه غرقا بإحدى الترع، لعدم إجادتة السباحة وجرى إنتشال جثمانه وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا يفيد بغرق شخص بترعة دائرة مركز المنشاه بمحافظة سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إلى موقع الحادث وبالفحص والإنتقال تبين غرق المدعو «محمد ع م ع» 15 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي ويقيم بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج وجرى إنتشال الجثة بمعرفة الأهالي.

وبسؤال والدته «نجاح ع ا» 37 عاما، ربة منزل وتقيم بمركز المنشاة في سوهاج، أفادت بأنه أثناء قيام نجلها المذكور بالإستحمام بالترعه ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفت الأم وجود شبهة جنائية.

تقرير الطب الشرعي يحدد أسباب الوفاة

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.