متحدث وزارة التموين: طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مناسبة

قال أحمد كمال، متحدث وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة وفرت كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، استعداد لحلول عيد الأضحى المبارك.

سعر كيلو اللحوم السوداني 115 جنيها

وأشار متحدث وزارة التموين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن وزير التموين، وجه بتوفير عدد كبير من الشوادر التابعة للوزارة، في إطار خطة الوزارة لاستقبال عيد الأضحى.

وأوضح «كمال» أن سعر كيلو اللحوم السوداني الطازج يبلغ 115 جنيها، بينما سجل سعر الكيلو الواحد من اللحم البرازيلي المجمد 85 جنيها، والخراف الحية 90 جنيها للكيلو القائم.

ونوه المتحدث باسم وزارة التموين، إلى أنه جرى توفير كميات كبيرة أيضا من اللحوم السوداني الضاني المبردة، بسعر 130 جنيها للكيلو الواحد.

وأكد أحمد كمال، أن اللحوم التي جرى طرحها اليوم داخل المجمعات الاستهلاكية، ستظل متوفرة حتى أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق أول أيامه 9 يوليو الجاري.

كرح كميات كبيرة من اللحوم

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بأسعار مخفضة، وأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم بمجمعات «التموين» الاستهلاكية:

- سعر اللحوم الطازجة السوداني 115 جنيه للكيلو.

- سعر اللحوم البرازيلي المجمدة 85 جنيها.

- سعر اللحوم الضاني المبردة السوداني 130 جنيها للكيلو.