هل تم مد فترة تحديث بطاقة التموين؟.. وزارة التموين تجيب

هل تم مد فترة تحديث بطاقة التموين؟.. يعد ذلك السؤال من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، إذ يبحث عدد كبير من المواطنين أصحاب البطاقات التموينينة، عن آخر مهلة لتحديث بطاقة التموين.

آخر موعد لتحديث بطاقة التموين

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الفترة الماضية، مهلة لـ تحديث بطاقة التموين، من خلال تسجيل رقم الموبايل باسم رب الأسرة، ضمن إجراءات تحديث قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني، وهو ما يترتب عليه حذف الفئات غير المستحقة من الدعم التمويني والإبقاء فقط على الأسر الأكثر احتياجًا له.

هل تم مد فترة تحديث بطاقة التموين؟

ووفقا لوزارة التموين، فأن آخر موعد لتحديث بطاقة التموين يوم 31 يوليو المقبل، وذلك بدلًا من انتهاء المهلة يوم 30 يونيو الجاري، تسهيلا على المواطنين عملية تسجيل رقم المحمول، وتحديث بطاقة التموين.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» خطوات تحديث بطاقة التموين، وفقا لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية.

خطوات تحديث بطاقة التموين

وتتمثل خطوات تحديث بطاقة التموين، للمواطنين أصحاب بطاقات التموين الذين تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز تطالبهم بتسجيل رقم التليفون، من إتمام عملية تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، في إحدى الطرق التالية:

1- قيام صاحب بطاقة التموين الراغب فى تحديثها، بتصفح موقع دعم مصر واتباع خطوات تسجيل رقم المحمول والتي تشمل كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا مع كتابة رقم المحمول المسجل باسم صاحب بطاقة التموين في إحدى شركات المحمول الـ4.

2- توجه صاحب بطاقة التموين إلى مكتب التموين التابع له البطاقة التموينية وتقديم صورة من بطاقة التموين وصورة من بطاقة الرقم القومي ورقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة.