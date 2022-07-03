سفير كييف في أنقرة: تركيا تحتجز سفينة شحن روسية تحمل حبوب أوكرانية

قال السفير الأوكراني في أنقرة إن سلطات الجمارك التركية احتجزت سفينة شحن روسية تحمل حبوبًا يُزعم أنها سُرقت من أوكرانيا.

وقال السفير فاسيل بودنار للتلفزيون الوطني الأوكراني إن السفينة تقف حاليا عند مدخل الميناء وقد احتجزتها سلطات الجمارك التركية وفقا لماذ كرت صحيفة الجارديان البريطانية.

تحديد مصير السفينة غدا الإثنين خلال اجتماع للمحققين

وقال بودنار إن مصير السفينة سيحدده اجتماع للمحققين غدا الاثنين.

يأتي ذلك بعد أن دعت أوكرانيا إلى ضبط السفينة التي كانت ملقاة على الساحل التركي في طريقها من ميناء بيرديانسك الأوكراني إلى كاراسو.

روسيا تنفى مزاعم سرقة حبوب أوكرانية

فيما نفت روسيا مزاعم سرقة حبوبًا من المنطقة الخاضعة لسيطرتها في أوكرانيا.

فى سياق متصل أعلنت روسيا اليوم الأحد إن قواتها سيطرت على منطقة لوهانسك بشرق أوكرانيا بعد أن استولت على آخر معقل أوكراني في ليسيتشانسك في قتال عنيف رغم أن أوكرانيا لم تؤكد هذا الادعاء.

لوهانسك هدف رئيسي للحرب بالنسبة لروسيا

وستأتي السيطرة على لوهانسك ، وهي هدف رئيسي للحرب بالنسبة لروسيا ، بعد أسابيع من التقدم البطيء ، ومنح موسكو فوزًا سياسيًا محدودًا وتحويل التركيز في ساحة المعركة إلى منطقة دونيتسك المجاورة ، حيث لا تزال أوكرانيا تسيطر على أراضٍ كبيرة.