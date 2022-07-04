غرفة الفنادق: إلغاء عروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم اليوم

قال محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه تم إلغاء عروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم اليوم الإثنين الموافق 4 يوليو لعام 2022.

إخطار الفنادق بإلغاء عروض الصوت والضوء

وطالب عبد العزيز خلال الخطاب الذي أرسله إلى علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية بضرورة إخطار الفنادق بإلغاء العروض بمنطقة الهرم اليوم الإثنين.

توفير أجهزة تشفير إضافية

وفي سياق متصل، قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في ضوء انطلاق الربط الإلكتروني بين مفردات الحركة السياحية ووزارة الداخلية ممثلة في شرطة السياحة والآثار، وبالإشارة إلى التشغيل الفعلى للمنظومة فقد تم توفير أجهزة تشفير إضافية وذلك حتي يكون للفندق توكن (Back up) في حال حدوث أي مشكلة في التوكن الأساسي .

وأضاف خلال المنشور الدوري رقم (108) لعام 2022 الذي تم تعميمه على كافة فنادق جمهورية مصر العربية أنه في حال رغبة الفندق في شراء جهاز تشفير إضافي ، فعليه إفادة الغرفة عبر البريد الإلكتروني، علما بأن التوكن الإضافي يسلم للفندق نظير مقباب مادي سيتم موافاتها بالسعر لاحقا، موضحا أن آخر موعد لطلب الفنادق الحصول على التوكن الإضافي هو يوم الخميس المقبل الموافق 21 يوليو الجاري.

يشار إلى أن غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية نبهت على جميع الفنادق التي لا تملك نظاما لإدارة بيانات النزلاء، الإحاطة بأنه قد تم إلغاء خاصية تحميل ملف النزلاء داخل الفندق باستخدام ملف (Exel) من خلال منظومة ربط مفردات الحركة السياحية، وأنه تم تطوير خاصية جديدة تتيح للفنادق التي قامت بتفعيل أجهزة التشفير(token) من تحميل البيانات مباشرة على المنظومة.