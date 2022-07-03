هدم 149 عقارا ونقل 868 أسرة من عشوائيات مصر القديمة إلى كمبوند الخيالة

تواصل الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، وحي مصر القديمة أعمال الإزالة الجارية بمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الملاصقة لسور مجرى العيون والواقعة بنطاق حي مصر القديمة، وذلك بمتابعة ميدانية مستمرة للمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وتعاون الأجهزة التنفيذية والمعنية وتعاون القوات الشرطية وإنفاذ القانون.

أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الإزالة الجارية والوقوف على آخر المستجدات.

أعمال الإزالة تجرى بشكل منظم ودون أي تعطيل

وأكدت أن أعمال الإزالة تجرى بشكل منظم ودون أي تعطيل، حيث إنها قد وجهت بضرورة الإسراع والعمل من خلال الخطة الموضوعة تكاتف جميع الأجهزة لنجاح تنفيذ الأعمال والاستجابة لكل استفسارات المواطنين الذين يتم إخلاؤهم بالتوازي مع تسكينهم بوحدات سكنية حضارية بمشروع الخيالة بحي البساتين.

وقالت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن أعمال الإزالة الجارية اليوم أسفرت عن إزالة 5 عقارات وهدمهم هدما جزئيا بإجمالي 25 أسرة مستحقة ليكون إجمالي ما تم إخلاؤه حتى الآن هدم 149 عقارا، هدما كليا، وإخلاء 298 عقارا من إجمالي 520 عقارا بعدد 868 أسرة مستحقة من إجمالي 1660 أسرة.

كما أشارت إلى أن ما يجرى حاليا من إزالة المناطق العشوائية والخطرة وغير الآمنة يعد تحقيقا للمساواة الاجتماعية من منطلق أن الحق في السكن الكريم هو أحد أهم حقوق الإنسان، والتى يأتي على رأسها تحسين جودة حياة المواطن، والعيش في منطقة لائقة وسكن كريم متوفر به جميع الخدمات الاجتماعية.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن الدولة وكل الأجهزة التنفيذية تولى كل الاهتمام لهذا الملف المهم والخاص بتطوير المناطق العشوائية وإقامة المشاريع السكنية الجديدة المخصصة لسكان المناطق التي يتم إخلاؤها بهدف توفير حياة كريمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

جدير بالذكر أن الخطة الجاري تنفيذها لتطوير منطقة الفسطاط ومحاور العمل بها، وما تتضمنه من مخططات للتطوير، تشتمل على تطوير منطقة سور مجرى العيون، بالإضافة إلى المخطط العام لمشروع حدائق الفسطاط وما تحتويه على جميع العناصر الحضارية والترفيهية والخدمية لقاطني القاهرة الكبرى، وصولاً لتغيير وجه هذه المنطقة بالكامل.