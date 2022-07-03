التنمية المحلية تزيل شادر خراف بحدائق القبة.. استجابة لشكوى السكان

تلقت وزارة التنمية المحلية عبر مبادرة صوتك مسموع رسالة شكر من سكان العقار رقم 12 شارع قدور من شارع الدويدار، بحى حدائق القبة بمحافظة القاهرة، حيث وجهوا الشكر لمبادرة «صوتك مسموع» التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية للتفاعل مع المواطنين وحل مشكلاتهم ومطالبهم لسرعة حل الشكوى التى تقدموا بها للمبادرة.

وكان سكان العقار تقدموا بشكوى يتضررون فيها من وجود شادر مخالف لبيع الخراف، و ما ينتج عنه من مخلفات وروائح كريهة تؤذى سكان الشارع، إضافة إلى الضوضاء وسرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة بالشارع.

صوتك مسموع

وكلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، القائمين على مبادرة «صوتك مسموع» والأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين ، والعمل على إيجاد حلول سريعة، وإزالة أسباب الشكاوى، و ذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة وانهاء أسباب الشكوى، حيث تواصلت مبادرة «صوتك مسموع» مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة ، وتم تحريك حملة لإزالة الشادر والمخلفات فى الشارع و إنهاء أسباب الشكوى .

رصد المشكلات السكانية

من ناحية أخرى، تابعت وزارة التنمية المحلية الأنشطة التى تنفذها وحدة السكان بمحافظة كفرالشيخ، تحت رعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ وبمتابعة وحدة السكان المركزية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، لتفعيل دور المنسقين بوحده السكان فى رصد المشكلات السكانيه التنموية المحلية والتخطيط والتنسيق لحلها ومتابعة تنفيذها ميدانيا تحقيقا لرؤية وزارة التنمية المحلية لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، حيث أطلقت وحدة السكان بالمحافظة ، حملات للتوعية بالقضية السكانية وتوعية المواطنين بخطورة زواج القاصرات من النواحي الصحيه والاجتماعية ورفع الوعي بأهمية تبني مفهوم الاسره الصغيرة والاستثمار في تعليم الابناء.