«غرب أسيوط» يواصل تجميل المناطق العشوائية بتركيب بلاط الإنترلوك

يواصل حي غرب أسيوط، برئاسة محمد البشير، تطوير المناطق غير المخططة، واستكمال تركيب بلاط إنترلوك في الحواري والأزقة والمناطق العشوائية وغير المخططة، فضلا عن رصف الطرق وتجديد شبكات الصرف والمياه والكهرباء.

وأوضح محمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، أنّ الأعمال استهدفت منطقة عزبة الطرح وحارة المغربي من سوق الخضار، وجرى رفع المخلفات والإشغالات بمنطقة عزبة الطرح بجوار المدرسة الإسلامية، وحارة المغربي من سوق الخضار خلف المدرسة الخيرية، تمهيدا لتجميل المنطقة بالكامل.

تطوير أحياء أسيوط

وأشار رئيس حي غرب أسيوط، أنّ تركيب بلاط الإنترلوك، يأتي ضمن أعمال التطوير التي ينفذها الحي بالمناطق العشوائية وغير المخططة، تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء عصام سعد، وضمن خطة الحي الشاملة للتطوير، من خلال إعادة تركيب بلدورات وتمهيد الشوارع وتسويتها من خلال عمليات الكشط لتكون مناسبة للمواصفات القياسية للرصف، لتطوير المنطقة وإضافة رونق ومظهر جمالي، وتسهيل الحركة على المواطنين للتنقل.

وأكد بشير، استمرار تجميل المناطق الجانبية، موضحا أنّها لا تقل أهمية عن الشوارع الرئيسية، ضمن سياسة الحي لتطوير ورفع كفاءة الشوارع.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع أسيوط

وفي سياق آخر، شنّ حي غرب، حملة إشغالات مكبرة لفرض الانضباط على الشوارع والطرقات داخل نطاق الحي، وترأس الحملة أحمد ثابت، هاني محمد، نائبا رئيس الحي، وبمشاركة قسم الإشغالات، حيث جرى رفع الإشغالات التي تعيق حركة المرور الشارع والمواطنين، بشارع يسري راغب، وشارع محمد علي مكارم، والسنتر، وشارع بين الجناين، وتحررت المحاضر اللازمة.