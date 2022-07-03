اللواء خالد عبد العال يفتتح حديقة ملحق الميريلاند بمصر الجديدة

في إطار احتفالات الدولة بذكرى ثورة 30 يونيو افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية واللواء أ.ح محمد شتا مدير إدارة المهندسين العسكريين حديقة ملحق الميريلاند بمصر الجديدة بحضور الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

وحديقة ملحق الميريلاند سيتم فتحها كمتنفس للمواطنبن بالمجان تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتضم الحديقة التي تقع على مساحة فدان نصبًا تذكاريًا للمشروعات والطرق التي أقامتها الدولة بالمنطقة الشرقية.