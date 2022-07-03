وحيد قرقر: القطار الكهربائي طفرة تكنولوجية في عالم النقل

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة مترو أنفاق عدلي منصور اليوم، خطوة جديدة في طريق إنجازات الدولة في قطاع النقل والمواصلات، مشيرا إلى أن ذلك القطاع شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية بدعم ومتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

افتتاح الرئيس السيسي محطة عدلي منصور

وأعرب قرقر، في تصريح له اليوم، عن سعادته وفخره خلال مشاركته في افتتاح الرئيس السيسي محطة عدلي منصور اليوم، وذلك لما تتميز به من إمكانيات، حيث تعد أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، ويوجد بها 7 وسائل نقل وهي المرة الأولى في العالم التي يتم تنفيذها في إطار خطة تطوير قطاعات النقل وتحويل وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى وسائل نقل جماعي أخضر مستدام كهربائية صديقة للبيئة.

وأشاد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالقطار الكهربائى الخفيف LRT الذي يربط مدينة القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي يمثل طفرة تكنولوجية في عالم النقل والمواصلات، لا سيما وأنه يستخدم الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة المتطورة، وأنه يستهدف خدمة مليون راكب يوميا.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن القطار الكهربائي، سيساعد في تيسير حركة انتقال المواطنين، لا سيما الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، مما سيخفف من تكدس المرور في الشوارع وتقليل الازدحام.

القطار الكهربائي الخفيف LRT

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح محطة بدر، بعد استقلاله القطار الكهربائي الخفيف LRT في إطار الجولة التي قام بها للمرور على كل المحطات.

وبعد وصول الرئيس السيسي إلى محطة بدر، استمع لشرح تفصيلي عن المحطة من كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، كما استعرض البنية الإنشائية لمحطة بدر.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التقاط صورة تذكارية مع المسؤولين خلال افتتاح محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائى.

وعرضت احتفالية «افتتاح محطة عدلي منصور المركزي»، فيلما تسجيليا عن «سكك حديد مصر» والتي تعد أول وأقدم سكة حديد في إفريقيا والشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة.