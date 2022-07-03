خالد عليش يطرح برومو «عيشة الباشاوات» بصحبة زوجته

طرح الإذاعي خالد عليش، برومو أولى أغنياته «عيشة الباشاوات»، بصحبة زوجته الإذاعية ميرهان عمر، تمهيدًا لطرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

خالد عليش بصحبة زوجته وشقيقه في برومو الأغنية

وظهر خالد عليش، في برومو أغنيته «عيشة الباشاوات»، من داخل الاستديو، بصحبة شقيقه مهندس الصوت طارق عليش، مُعلقًا عليها بقوله: «عيشة البشوات مش عايزة كاشات.. قريبًا».

وكان خالد عليش، قد اشتهر خلال الشهور الأخيرة، بإيفيه «أنت كحيان»، وحقق تداولًا كبيرًا بين مُتابعيه وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خالد عليش يتصدر محركات البحث بسبب أزمته في رؤية ابنته

وتصدر خالد عليش، مؤخرًا محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أزمته مع طليقته ميما الشامي، وحكم رؤية ابنته، حيث قال: «يعني بحارب إني أشوف بنتي بقالي سنة وواعدها بالسفر يعني النية موجودة بس أسفرها إزاي؟، وأنا مش عارف أشوفها ساعتين تلاتة، ده يوم المنى، لمّا مامتها توافق إني أسفرها ونسافر لوحدنا».

وأضاف «يتقال ده بخيل ومش عايز يدفع للبواب كم جنيه عشان يغسل عربيتها، وأنا بعيد أصلًا عشان أجي أحاسب البواب وهى بتاخد الآلافات فيتقال ده مقصر في المصاريف، يتقال ده مدفعش فلوس التمارين اللي أنا مش عارف أشوفها ومعرفش بتروح ولا لأ، وبتروح كل الحاجات اللي بيتقالي عليها ولا لأ».