خالد عليش: فوجئت بمحضر ضدي عشان مش بأكل بنتي ولا بعالجها «صور»

قال المذيع والفنان خالد عليش، إنه فوجئ بتحرير محضر ضده في العام الماضي، من قبل طليقته ووالدة ابنته، ولم يكن يعلم عنه شيئًا، حتى اكتشفه عن طريق الصدفة، وتأكيده أن الأغرب من إقامة دعوى قضائية ضده، هو الأسباب التي صدرتها طليقته واستندت إليها، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

خالد عليش: محضر ضدي ولكن بيأكد صدق كلامي

وكتب خالد عليش، عبر حسابه بـ فيس بوك قائلًا: «الحقيقة أنا مبلم بقالي شوية من ساعة ما قريت ده ومش مصدق، ده محضر معمول في من 12 فبراير 2021، أنا لسه مكتشفه، بعيدًا إن هو بيأكد صدق روايتي إني مش عارف أشوف بنتي بشكل سليم في الوقت ده».

خالد عليش عن طليقته: هل يرضيها وأصحابها إني أسيب بنتي خالص؟

واستطرد قائلًا: «وده اللي خلاني ألجأ للعقد اللي بينا وعمل إلزام بما فرضته نفسها على نفسها والمحكمة حولته لرؤية في مركز شباب وبعدها روحت وما كملتش والقصة الطويلة العريضة في البوست اللي فات، بس مش قادر أصدق إن ده محضر اتعمل فيا».

وتابع: «مش قادر أفهم يعني إيه أخدت بنتي ومأكلتهاش؟، يعني إيه ما اديتهاش الأدوية؟، يعني إيه ببعت أشخاص غريبة تجيبها؟، يعني إيه بتاجر بصورها طب ليه عايز اشوفها؟ طب ليه بعمل كل ده؟، أنا قلبت في الموبايل عشان أشوف في التاريخ ده يمكن فعلًا عملت حاجة تضايق لقيت إني ماشفتهاش يوم 12 أصلًا وبعدها بيومين جبتلها هدية عشان الڤلانتين».

واستكمل بقوله: «في الآخر يتعمل فيا محضر ويتقال عليا الكلام ده من ورايا ليه كل ده؟، هل يريح الأم وأصحابها إنِي أطنش وأكبر دماغي وأسيب البنت وما أشوفهاش خالص، بالمناسبة المحضر ده تم نشره عن طريق الأم مش أنا اللي عرفته لوحدي، أنا بجد مش مصدق و كإن في إصرار إن أنا أطلع وحش وخلاص، ربنا يهدي».