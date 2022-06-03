خالد عليش: عرضت الصلح على طليقتي إمبارح.. والنتيجة اتعملي بلوك

قال الفنان والمذيع خالد عليش، إنه عرض الصلح على طليقته ميما الشامي في الساعات الماضية، من خلال التعليق لديها على المنشور الذي كتبته عبر حسابها بموقع «فيس بوك»، تشكو فيه من تصرفاته، مشيرًا إلى أنها حذفت التعليق وإجراء حظر له «بلوك».

خالد عليش يرد على طليقته ميما الشامي

وكتب خالد عليش، عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، قائلًا: «بقف كتير أقدام ناس معرفش بيفكروا إزاي، المفروض منرددش كلام وخلاص، عشان إحنا مش بغبغانات، إحنا ربنا إدانا عقل نفكر بيه».

وتابع: «يعني بحارب إني أشوف بنتي بقالي سنة وواعدها بالسفر يعني النية موجودة بس أسفرها إزاي؟، وأنا مش عارف أشوفها ساعتين تلاتة، ده يوم المنى، لمّا مامتها توافق إني أسفرها ونسافر لوحدنا، يتقال ده بخيل ومش عايز يدفع للبواب كم جنيه عشان يغسل عربيتها، وأنا بعيد أصلًا عشان أجي أحاسب البواب وهى بتاخد الآلافات فيتقال ده مقصر في المصاريف، يتقال ده مدفعش فلوس التمارين اللي أنا مش عارف أشوفها ومعرفش بتروح ولا لأ، وبتروح كل الحاجات اللي بيتقالي عليها ولا لأ».

خالد عليش: أنا عارض الصلح

واستطرد: «وأنا بدفع فلوس تانية و ترد ما بيدفعش، يتقال دي جابت كب كيك أومال المبالغ اللي بتدفع في الشهر دي بتدفع ليه ؟، أنا عايز أقفل الموضوع وما اتكلمش فيه أكتر من كده بس بلاقي كلام مستفز اللي عايز يحل بيحل مش بيقعد يرغي».

وتابع: «أنا عارض الصلح من خلال الأهل والأصدقاء والمعارف والمحامين بالمناسبة ومع ذلك بيكون الرد لأ، لدرجة إني عرضت الصلح إمبارح في كومنت اتمسح واتعملي بلوك، أنا طلبي شرعي وبسيط أشوف بنتي بشكل إنساني وأفسحها وأخرجها وأسفرها وأعيش دوري كأب، مكنتش عارف أشوفها بشكل منظم».

واستطرد خالد عليش: «اضطريت إني الجأ للقضاء اللي اداني رؤية 6 ساعات في مركز شباب اتحايلت إنه ما يتنفذش وأشوف البنت بالود منفعش روحت مرتين تلاتة ومقدرتش استحمل لا أنا ولا البنت، طيب أعمل ايه ما أنا بقول الود أهو، أنا مش عارف بتعاقب ليه؟ وعلى ايه؟ أنا آسف إني رفعت قضية لازم أفضل مذلول عشان أشوف بنتي اللي هي حقي».

وأضاف خالد عليش: «الموضوع لا محتاج ناس تتشهر على قفايا ولا تصريحات، الموضوع يخلص في قعدة واللي خلاني لجأت إن أكتب ده واللي قبله إن مش لاقي حل ودي ولا حد يتدخل بالرغم إن بقالي سنتين بيتقال عني كلام مش حقيقي مع إني بدفع اللي مطلوب مني و كله تمام بس مكنش هاممني أرد و باللي بيتعمل دلوقت».

واختتم: «شوية و هبطل أرد وأسيب اللي يقول يقول وأخيرًا مستحيل أب يلجأ للرؤية عشان يكسر والدة طفله لأن مفيش حد بيتكسر بعد الطفل إلا الأب، أب أكيد فشل إنه يشوف طفله وقرر يروح مكان تحت رحمة الأم وكسرته تزيد وهو واقف خايف يقرب من بنته المشحونة ناحيته ومستني يشوف هتحن عليه بابتسامة ولا لأ».