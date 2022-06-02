طليقة خالد عليش: «قالي إنه رفع قضية الرؤية عشان يكسرني»

وجهت ميما الشامي، طليقة المذيع والفنان خالد عليش، رسالة له، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، مطالبة إياه ووسائل الإعلام بعدم الحديث عن الأزمة التي بينهما حفاظًا على الحالة النفسية لطفلتهما الصغيرة «ميما».

ميما الشامي لطليقها خالد عليش: إنت خسرت كتير

وكتبت طليقة خالد عليش، تعليقًا على أزمتها معه بخصوص حق الرؤية، عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، عن ابنتهما التي تحمل نفس اسم والدتها قائلة: «لو فيه حد محتاج توضيح أو هيفهم ميما، للأسف عمري ما كنت هحكلها حاجة، وربنا الشاهد على قراري، كنت بحاول وكل المحاولات فشلت، والطرق الودية مكنتش نافعة، وأقسم بالله العظيم ده اتقالي واتقال لإخواتي وأصحابي، قضية الرؤية أنا رفعتها عشان أكسرك بس.. انتي مبتتكسريش».

وتابعت: «الناس اللي بتهاجم وبتتكلم وبتقول مبروك، أنا يا جماعة كنت مدياله أكتر من 11 ساعة، وعشان فلوس اعترض على الاستضافة، ويشهد ربنا عليا، وعمر ما البنت كملت معاه 8 ساعات وكان بيرجعها، أنا بس عايزة أقولكم إن الموضوع مليان تفاصيل كتير وكل كلامي مع الطرف الآخر».

ميما الشامي بعد أزمتها مع خالد عليش: كفاية تشهير عشان نفسية البنت

واستطردت ميما الشامي بقولها: «مهما كان مين اللي غلط واللي بيعند، بلاش التشهير، بلاش نكتب للناس مش هنوصل لحل، بلاش عشان ميما على كلامك ربنا نصرك، مع إني شايفة إنك كنت واخد أكتر من الحكم ده بالود، اتبسط وابعت أي كلام مؤذي ليا وللي حوليا واعمل كل اللي إنت عايزه فيا، بس في الآخر ميما مش هتعرف بس، لما الناس عرفت ايه الفكرة والله مش مستوعبة».

واستكملت بقولها: «معنديش مشكلة برضه إن الناس تعرف، بس ليه كلامنا في الموضوع ده حقنا احنا التلاتة، ليه تاخد قرار نيابة عنها وندخلها فيه، ليه في مدرستها والنادي من حق كل الناس توقفني تسألني عن صحة اللي بيتقال، ليه البنت تسمع كلام عن مامتها وباباها عشان حد فينا ينتصر؟».

وتابعت: «طيب من وجهة نظركم اللي انتصر خلاص انتصر وبين وجهة نظره، أنا أقدر اتكلم وأطلع لايف وبرامج ومعايا الأدلة، بس والله العظيم أنا مبفكرش في إني أبان صح، أنا بفكر في بنت ملهاش ذنب من حقها كانت تعيش في سلام بينا، حتى لو حد فينا سيئ، مين الصح أو مين الغلط ربنا اللي يحكم مش الناس».

وأضافت طليقة خالد عليش: «طبعا أنا حاولت أقول الكلام ده للطرف التاني كتير، أنا بعدت من زمان قوي ومش عايزة انتصر ولا أكسب التعاطف، يارب كل الناس تقول غلط بس بعيد عن بنتي».

واستكملت: «لو بإيدي دلوقتي أعمل أي حاجة عشان اسم بنتي ميبقاش متداول بالشكل ده كنت عملت.. رجاء وتوسل مني الناس مش عارفين أي حاجة، وقرار المحكمة ليس انتصارا ومش ضد رغبتي، بس للأسف إنت خسرت، مهما المشاكل كانت بينا كانت هتفضل بينا، وكان ممكن يوم تتنسي ومتوصلش لبنتنا، للأسف هتفضل البنت تدفع تمن شهرتك وترندات اتعملت عليها».

ووجهت الأم طلبا لكل جمهورها ومتابعيها بقولها: «أرجوكم التزموا الصمت عشان خاطرها مش عشاني، وآسفة مرة تانية أنا مش هعمل أي حوار، مش هدي أي تصريح، مش هطلع أي لايف، ولو بإيدي أعمل المستحيل عشان أشيل صور بنتي من الأخبار اللي نزلت عننا».

واختتمت كلامها بقولها: «يتهيألي كده كل حد كان نفسه في حاجة عملها وقالها، وكل اللي كان عايز يبان إنه بيدعم، كفاية بقى وكل واحد يشوف حاله وحياته وشغله ونفكر بعقل إزاي هتعدي البنت المحنة دي وتبقى سعيدة ومبسوطة مع كل اللي بيحبها وميضرهاش، وربنا يكتب للجميع الخير ويهدي كل واحد غلط في حقها».