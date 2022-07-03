رئيس شؤون الحرمين يدشن حملة «بلغاتكم نرحب بكم» لخدمة الحجاج
كتب:
سحر المكاوى
08:23 م | الأحد 03 يوليو 2022
رئيس شؤون الحرمين
دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، حملة «بلغاتكم نرحب بكم ميدانيا» التي تعني بخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام وإرشادهم بـ 23 لغة، من خلال 100 مرشد موزعين داخل المسجد الحرام على مدار 24 ساعة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
الحملة تهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن
وأوضح رئيس شؤون الحرمين، أن الحملة تهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن بعدد من اللغات العالمية التي تعين حجاج بيت الله الحرام وتذلل الصعوبات في التحدث بلغاتهم، مؤكدا سلاسة أسلوب المترجم، وتوفر القدرة على التعبير بلغة واضحة وغير معقدة، وأهلية المترجم العلمية ومعرفته التامة للغة العربية واللغة المترجم إليها.