من هي صفاء حجازي؟.. افتتح الرئيس السيسي محطة مترو باسمها اليوم

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، ببدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة (أ) لمترو الأنفاق محطة صفاء حجازي بمنطقة الزمالك، وتشغيل محطات مترو الخط الثالث رسميا أمام الركاب، حيث جرى تشغيل 4 محطات جديدة، وهي: «ناصر، ماسبيرو، صفاء حجازي، الكيت كات»، ومحطة مترو صفاء حجازي هي محطة الزمالك، فمن هي صفاء حجازي التي يطلق اسمها على إحدى محطات المترو؟.

من هي صفاء حجازي؟

وصفاء حجازي، التي تحمل محطة المترو اسمها، إعلامية مصرية راحلة، شغلت منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، وكانت أول امرأة تتولى المنصب الذي تبوأته في أبريل 2016.

لقبت حجازي بـ«المرأة الحديدية»، نظرا للقرارات الحازمة التي اتخذتها خلال عملها داخل ماسبيرو، أما بدايتها فكانت في التليفزيون المصري، مع انطلاق القناة الفضائية المصرية سنة 1990.

بدأت الراحلة عملها كقارئة نشرة، ثم قدّمت برنامج «بيت العرب» على التليفزيون المصري، ومن خلاله أجرت العديد من الحوارات مع ملوك ورؤساء الدول العربية، فضلًا عن تغطيتها أحداث القمم العربية ونشاط الجامعة العربية.

وفي عام 2013، عُينت صفاء حجازي رئيسًا لقطاع الأخبار، لتكون بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب ثم عُينت رئيسًا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتكون أيضا أول سيدة تتولى المنصب في فترة تاريخية مهمة من تاريخ الوطن.

وفي 2015، كرّمها اللواء مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس على جهودها في ظهور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة بمظهر جيد، وظلت في منصبها حتى وافتها المنية عقب صراع مع المرض يوم 28 مايو 2017.

وفي 2020 تم إطلاق اسم صفاء حجازي على محطة مترو الزمالك، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تشغيل محطات مترو صفاء حجازي

وأشار مصدر مسؤول في وزارة النقل، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إلى أنّه جرى تشغيل محطات مترو الخط الثالث «ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات» أمام الجمهور بشكل رسمي أمام الركاب، مشيرا إلى أنّ أسعار تذاكر الخط الثالث للمترو كما هي دون أي زيادات، وتبدأ من 5 جنيهات لـ9 محطات، و7 جنيهات من 10 إلى 16 محطة، و10 جنيهات من 17 إلى 40 محطة.