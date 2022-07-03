السيسي: قبل 30 يونيو كنا رايحين في سكة خراب وضياع ومفيش مستقبل

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، بيوم 3 يوليو، إذ ذكر أن هذا التاريخ، يوم فارق في تاريخ مصر، والمنطقة، بل والعالم أجمع، إذ إن الله عز وجل، أراد أن يكون هناك شكل آخر للدولة المصرية، «الدولة المصرية صدقوني، كانت رايحة في سكة لن تعود، الطريق اللي كنا رايحين له موجود قدامنا في عدد من الدول، الدول دي في حالة ضياع وخراب، ومفيش مستقبل، هل مفيش مستقبل لقد إيه؟ معرفش، 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة، طالما هي بالشكل اللي احنا شايفينه ده».

مليارات في قطاع النقل

وأضاف السيسي، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين اليوم، على هامش افتتاح القطار الكهربائي الخفيف: «عودة الدول دي مرة أخرى أصبح أمر يصعب جدًا تنفيذه، بقول عودتها فقط مش استقرارها وتنميتها، أرجو أننا نتصور شكل الدولة المصرية دلوقتي، ونقارنها بـ9 سنوات ماضية، ونشوف شكل الدولة اللي احنا رايحين له، النهاردة نفتتح مشروعات في قطاع النقل أو البنية التحتية للنقل والمواصلات، احنا بنتكلم في تريليون وشوية، 1.7 تريليون جنيه، يعني 1700 مليار جنيه على قطاع النقل».