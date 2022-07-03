السيسي: مقومات الدولة بعد 2011 كانت ظروفها صعبة.. الإخوان خلصوا عليها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإخوان اعتمدوا على التشكيك والشك في كل شيء، حتى أصبح أمرا مستقرا لدى البعض، «نقوله عملنالك ده أو عملنالك كذا، يقول مش مصدق، فيه منطقة رمادية هو مش شايفها، لأن الإخوان هما اللي خلقوها»، متسائلًا: «هو فيه حد يبقى عاوز يمسك البلد دي ويخلي البلد تقعد تتظاهر سنة ونص لحد ما يجيبها الأرض؟ طب ما أنت كده هتمسك ركام»، وذلك خلال لقائه بعددًا من الصحفيين والإعلاميين على هامش افتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف.

وأضاف السيسي، «يعني هما عملوا في تخطيطهم، أنهم يمسكوا الدولة المصرية، وساعتها الحكم القائم كان وقع، وهما يقدروا يأثروا على الناس، وعندهم أرضية تساعدهم، بس أنا قولت لهم وقولت للتيار الإسلامي كله.. هل عندكم مراكز دراسات تم إنشائها عشان تقدروا تبقوا عارفين يعني إيه دولة؟ ويعني إيه تحديات هذه الدولة عشان تحلوها؟ معندكوش، مش هتبقوا عارفين تحديات الدولة اللي أنتم فيها، فرص النجاح مش جاية أنك تعرف تقود دولة ولا لا، فرص النجاح أن مقومات الدولة تبقى موجودة، مقومات الدولة كانت ظروفها صعبة، بس هما خلصوا عليها».