إلهام شاهين تُعزي عبير صبري في وفاة شقيقها: المصاب أليم

نعت الفنانة إلهام شاهين، أحمد صبري، شقيق الفنانة عبير صبري، والمذيعة مروة صبري، والذي وافته المنية أمس السبت، بشكلٍ مفاجئ.

إلهام شاهين: ربنا معاكم يقويكم ويصبركم.. ويعطي ماما الصحة

وكتبت إلهام شاهين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «صديقتي الغالية جدًا عبير صبري.. قلبي معك ومع مروة ومع ماما.. عزائي لكم.. والكلمات لا تسعفني.. فالمصاب أليم.. والتعبير عنه أكبر من أي كلام.. ربنا معاكم يقويكم ويصبركم.. ويعطي ماما الصحة.. ويحافظ عليكم من كل شر.. ربنا يرحم الأخ العزيز الغالي ويجعل مثواه الجنة يا رب».

كما قدّم المنتج ريمون مقار، واجب العزاء في شقيق عبير صبري، قائلًا: «البقاء لله في وفاة المغفور له المرحوم أحمد صبري، شقيق أختي وصديقتي الفنانة عبير صبري وأختي مروة صبري.. خالص تعازي للأسرة.. الله يرحمه ويغفر له ويصبركم».

عبير صبري تناشد الجمهور الدعاء لوالدتها

وكانت الفنانة عبير صبري، قد ناشدت جمهورها بالدعاء لوالدتها بالصبر والشفاء، بعد شهور بصدمة إثر وفاة نجلها بشكلٍ مفاجئ، حيث كتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «توفي أخي الحبيب الشاب الطيب الحنون المهذب قطعة من قلبي أحمد صبري أمس ظهرًا وتم الدفن بمقابر السيدة عائشة.. أرجو من كل من يعرفني أن يدعو له بالرحمة والمغفرة والجنة وأن يربط على قلوبنا وقلب أمي.. لم يحدد موعد عزاء نظرًا لحالة أمي».