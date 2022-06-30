إلهام شاهين: 30 يونيو نقلت مصر نقلة تانية خالص.. كل يوم فيه إنجاز جديد

هنأت الفنانة إلهام شاهين الشعب المصري بذكرى 30 يونيو، متمنية لمصر النجاح وأن تكون دائما في الريادة، مشيرةً إلى أن الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ثورة يونيو عظيمة.

إلهام شاهين: 30 يونيو ذكرى عظيمة في تاريخ مصر

وقال إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم تمر ذكرى عظيمة في تاريخ مصر، وذكري مهمه لها شخصيا، لان في مثل هذا اليوم الجيش المصري وقف بجانب الشعب المصري، وأنقذ البلاد من حُكم جماعة الإخوان، «مصر انتقلت نقلة حضارية مُحترمة تانية خالص».

ووجهت إلهام شاهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لمجهوداته، وإنجازاته التاريخية لتطور مصر إلى الأمام، ورفع اسمها عاليا، موضحة: «مصر كل يوم في تغيير، كل يوم فيه إضافة جديدة، بنتفاجئ كل يوم بإنجازات البلد بقت أجمل، إحنا بنشكر رئيسنا وكل عام وكل شعب مصر بخير، ودائما نحتفل باليوم العظيم ده».

إلهام شاهين ترد علي حملات الإخوان المسلمين على الفن

وتعرضت الفنانة إلهام شاهين إلى حملات شنتها جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقالت إلهام شاهين في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، إن جماعة الإخوان أصبح لديها رعب كبير بسبب ما تم نقله من خلال الفن في الفترة الأخيرة، متابعة: «هيحاولوا يحاربونا أكثر من كدة عشان يحاولوا يبوظوا سمعتنا عشان الناس متسمعش اللي بنقوله».

وأضافت «شاهين» أن هذه الحملات بمثابة نجاح لأنها تبرز دور وتأثير الفن على المجتمع، مستطردة: «هنفضل نحارب ونفضح مبادئهم التي تحمل كره وقتل وغير ذلك».