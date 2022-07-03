السيسي: «إحنا في نعمة جليلة.. أنا بس اللي أعرف ربنا ساعدنا قد إيه»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه أوضح أثناء ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في عام 2014، أن التحديات الموجودة في مصر ضخمة جدا، لكن بالتكاتف والعمل، يمكن تحقيق الذي نصبو إليه متابعا: «أنا في الترشح قولتلكم التحديات اللي موجودة ضخمة جدا جدا، لكن مع بعضينا نعملها بدليل اللي عملنا ده، ده معمول بشركات مصرية وأموال مصرية، وإحنا لسه مطرحناش الحاجة، إحنا عملنا القطار أهو، اللي عاوز يخش الاستثمار يخش عرضنا الخطة والدخل».

السيسي يتحدث للإعلاميين

أضاف السيسي، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين اليوم، على هامش افتتاح القطار الكهربائي الخفيف، أن الإعلاميين لا يضعون كلامه وأحاديثه كلها بجوار بعضها البعض، مواصلا: «إحنا فين، أنا هطمنكم، بس أنتوا مبتحطوش كلامي جنب بعض أبدا، من كام شهر قولت أخشى إن الناس متحسش بنعمة ربنا، وتجحد فضله عليها، فإنه حافظ عليها وغيرلها حياتها، مش بيا، ده ربنا ولازم دايما في كل وقت وكل آوان».

مساعدة ربنا لمصر

تابع السيسي: «أنا بس اللي أقدر أعرف ربنا ساعدنا قد إيه، طب أنتوا متعرفوش ليه، مش عشان حاجة، عشان أنا أكمني اللي شايف القضية وعارف تحدياتها، وعارف الإمكانيات المتاحة قد إيه، ببص كده وألاقي إن ربنا سبحانه وتعالى إيده معانا، آه أومال إيه، وبكره تشوفوا، والله إحنا في نعمة جليلة».