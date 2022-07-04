ليسيتشانسك تثير الجدل.. الجيش الأوكراني ينسحب بعد نفي سيطرة موسكو

أثارت مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية الجدل مؤخرا حول سيطرة الجيش الروسي علىها من عدمه، بعد تكذيب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لادعاء موسكو سيطرتها على المدينة وإحكام سيطرتها على منطقة لوجانسك بوابة تحرير إقليم دونباس بشرق أوكرانيا

بدأت القصة صباح أمس بإعلان وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على مدينة ليسيتشانسك موضحة أن سيطرتها على المدينة مكنتها من إحكام قبضتها على منطقة لوجانسك

وبعد الإعلان الروسي وخلال مؤتمر صحفي من كييف مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، نفي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيطرة روسيا على مدينة ليسيتشانسك قائلا «هي المعركة الأصعب الآن».

وبعد وقت قصير من تصريحات الرئيس الأوكراني، انسحب الجيش الأوكراني من مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية حيث أعلنت روسيا انتصارًا كبيرًا من خلال السيطرة على منطقة لوجانسك الشرقية بأكملها.

ليسيتشانسك كانت آخر مدينة رئيسية في منطقة لوجانسك في أيدي الأوكرانيين

وجاء الانسحاب الأوكراني في أعقاب أسابيع من القتال العنيف وكان بمثابة اختراق حاسم لقوات موسكو بعد أكثر من أربعة أشهر من غزوها وبعد تحويل تركيزها بعيدًا عن العاصمة كييف.

كانت ليسيتشانسك آخر مدينة رئيسية في منطقة لوجانسك في منطقة دونباس الشرقية لا تزال في أيدي الأوكرانيين، وتحرر قوات موسكو للتقدم على كراماتورسك وسلوفيانسك في دونيتسك المجاورة.

وقال الجيش الأوكراني في بيان إن استمرار الدفاع عن المدينة سيؤدي إلى عواقب وخيمة في مواجهة تفوق روسيا في العدد والعتاد، موضحا أنه من أجل الحفاظ على أرواح المدافعين الأوكرانيين ، تم اتخاذ قرار بالانسحاب.

وأضاف الجيش الأوكراني: «لسوء الحظ، الإرادة الفولاذية والوطنية ليسا كافيين للنجاح هناك حاجة إلى موارد مادية وتقنية.»

الجيش الأوكراني: استمرار الدفاع عن المدينة سيؤدي إلى عواقب وخيمة

استولت القوات الروسية على مدينة ليسيتشانسك توأم سيفيرودونتسك الأسبوع الماضي بعد أسابيع من القتال العنيف.

يشار إلى أن السيطرة على لوجانسك خطوة مهمة في تنفيذ خطة روسيا للسيطرة على شرق أوكرانيا، المتمثل في إقليم دونباس، الذي يتكون من منطقتي لوجانسك ودونيتسك.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.