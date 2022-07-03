أنغام تروج لحفلها الجديد بـ دار الأوبرا: في انتظاركم

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفلا غنائيا جديدا على مسرح النافور في دار الأوبرا المصرية، يوم الاثنين 18 يوليو الجاري، الساعة الثامنة مساءً، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل، باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

أنغام تروج لحفلها في دار الأوبرا

وروجت الفنانة أنغام لحفلها في دار الأوبرا، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، إذ نشرت البوستر الرسمي للحفل، وعلقت عليها قائلًا: «في انتظاركم يوم الاثنين 18 يوليو على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية».

شروط حضور حفل أنغام

كشفت دار الأوبرا، عن عدد من الشروط لحضور الحفل وهي:

- ارتداء الزى اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

- غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصه للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي، ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- ممنوع تحريك المقاعد.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

أسعار الحفل

تأتي أسعار حفل أنغام في 4 فئات وهي: 1810، 1410، 610، 310 جنيهات.

يذكر أن الفنانة أنغام، تعرضت مؤخرًا لوعكة صحية، وأجرت عملية جراحية دقيقة في الكتف، وذلك بسبب مشكلات كبيرة بأوتار الكتف تفاقمت عبر سنوات.

حفل أنغام بالمنارة

وكانت أنغام، أحيت حفلا غنائيا ضخما على المسرح الكبير بالمنارة وسط حضور جماهيرى كبير، وقدمت خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

كما طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان «لوحة باهتة» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، كما حصدت 4 ملايين مشاهدة.