اللجنة الأولمبية: توقعنا حصد 12 ميدالية ذهبية بدورة ألعاب البحر المتوسط

قال المهندس شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، إن مصر حصلت على ميداليات تقارب ما حققته في النسخة الماضية من الدورة في تاراجونا حين حصد الفراعنة 45 ميدالية متنوعة، مشيرا إلى أن الحصول على نفس عدد الميداليات الذهبية، التي وصلت لـ18 ميدالية أمر صعب.

العريان: مصر قد تصل لـ50 ميدالية بنهاية المنافسات

وأضاف «العريان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي على فضائية «DMC»، أن أبطال مصر في دورة البحر المتوسط حققوا إنجازات تاريخية، وقد تصل مصر إلى 50 ميدالية بنهاية تلك المنافسات، «الميداليات الذهبية تكون أقل، وتوقعت حصد 12 ميدالية ذهبية».

واستطرد: «بسنت حميدة قولنا هتكسب ميداليتين ولكن مقولناش دهب، لأننا مكناش عارفين المنافس هيلعب بمين في السباق، وده كان هيتعرف وقت المنافسات، والمهم في الألعاب الرقمية أن يكسر البطل رقمه، ويبقي بكده عمل اللي عليه».

توقعات بحصول مصر على المركز الخامس

وأوضح أنه فيما يخص الترتيب النهائي فإنه من المتوقع حصول مصر على المركز من الخامس للسابع من إجمالي 26 دولة، وهو ترتيب جيد يليق بمكانة بلدنا، «ده هيكون إنجاز لم يحدث في تاريخ مصر ونتوقع ميداليات ذهب في كرة اليد».

وأكد أن الاتحادات الرياضية جميعها لديها المسئولية كاملة على انتقاء أفضل اللاعبين وإلحاقهم بالمسابقات العالمية، وذلك من أجل المنافسة على الميداليات بالبطولات العالمية.