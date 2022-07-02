لميس لمنتقدي ملابس بسنت حميدة: بتنكدوا علينا ليه؟.. لازم نتحرر من الفكر ده

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي بعض التعليقات السلبية على منصات التواصل الاجتماعي الموجهة لبسنت حميدة لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى لنهائي منافسات 200 متر عدو في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر والتي طالبتها بستر جسدها.

الحديدي: فه ناس كدة لازم تنكد على فرحتنا

وقالت: «فيه ناس كدة لازم تنكد على فرحتنا وإزاي بنت تحقق ده ونسيبها سعيدة؟ ولازم الناس تاخد الجدل وبدال ما نشكرها ونشكر زوجها الداعم لها نوجه لها طاقة سلبية»، وعرضت الحديدي أحد التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي لأحد السيدات الذي وجهته لبسنت حميدة وقالت فيه: «ما شاء الله سعداء بيكي لكن لازم تستري نفسك».

وعلقت الحديدي في حلقة اليوم من برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية على قناة ON: «في تعليقات كتيرة من هذا القبيل وكأننا مش مفروض نفرح ولا ننبسط ولا بد أن تأخذنا هذه الافكار المتطرفة في إتجاه أخر، هيفضل فيه شريحة من هذا المجتمع ينظر للمرأة وكأنها جسد فقط وبنظرة تمثل غرائزهم حتى لو بطلة بتجر».

وواصلت: «مش قادر تمسك نفسك وغرائزك وواحدة بتلعب رياضة وبتجري وزوجها وأسرتها في ظهرها لكن لازم تنكدوا عليها وعلى المصريين، إزاي تبصوا لها في الآخر كجسد فقط؟».

اشكروها ولا تنتقدوها

وأكدت: «عاوزين نتحرر من هذا الفكر، الدول بتتقدم وإحنا لسه بنتكلم عن هذه الافكار وبدل ما نقول لها شكراً يا بنت مصر اللي رفعتي راسنا نفضل نقلها كلام مسيء لينا كمجتمع، هنفضل نواجه هذه الأفكاروهنفضل نحط بوستاتكم الرجعية وهنواجها ولازم نراجعها وتتغير عشان الافكار دي بترجعنا سبعين سنة للوراء».