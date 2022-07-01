بسنت حميدة: أسرتي رياضية بالكامل.. ومحمد صلاح قدوتي

قالت بسنت حميدة، بطلة مصر الحاصلة على ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط في سباق 100 متر، إن الرياضة لم تكن أبدا عائقًا في حياتها الدراسية، ولكنها تجعل الشخص يسعى لأن يكون أفضل طوال الوقت، والفكرة تتلخص في عدم إهدار الوقت.

بسنت حميدة: مفيش حد بيذاكر 24 ساعة

وأضافت بسنت حميدة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة: «مش هتلاقي حد بيذاكر 24 ساعة ولا حتى 12 ساعة متواصلين».

وعن طريقة مذاكرتها خلال الامتحانات وكيفية توفيق ذلك مع ممارسة الرياضة، قالت: «يومي كان مظبوط جدا، بصحى بدري بذاكر ساعتين تلاتة وبفطر، وأروح تمريني اللي لا يتعدى ساعتين أو تلاتة، وبرجع البيت أكمل مذاكرتي ساعتين تلاتة تانيين، وبالتالي مجموع ساعات المذاكرة 6 ساعات ودة كافي».

ولفتت إلى أن اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، أصبح قدوة للجميع، متابعة: «اتربيت من و أنا صغيرة أبقى ناجحة وأقلد الناس الناجحة وأبقى زيهم».

«بسنت»: أسرتي بالكامل رياضية

وأوضحت أن أسرتها بالكامل رياضية، فوالدتها بطلة أفريقيا في الجمباز، كما أن شقيقها باسم حميدة ثاني العالم في سباق 400 متر حواجز، و«سيف» بطلًا رياضيًا أيضًا.

وعن التحديات التي واجهتها، قالت إن التحدي الأول هو الحفاظ على تفوقها الدراسي بالجامعة طوال الأربعة سنوات بجانب تدريباتها، وأن تصبح متفوقة رياضيًا واستمرارها في ذلك خاصة بعد الأولمبياد.