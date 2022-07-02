لميس الحديدي: بسنت حميدة قصة كفاح مصرية.. عادت من إصابة لتحطيم رقم قياسي

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بتأهل بسنت حميدة لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى لنهائي منافسات 200 متر عدو في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر، موضحةً، أنها حطمت رقما قياسيا ظل صامدا 25 سنة في مسافة 100 متر.

فتاة مصرية مكافحة

وأضافت عبر برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه على قناة ON: «بسنت قصة كفاح فتاة مصرية مرت بكثير من التحديات والصعوبات والإصابات التي منعتها من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 لكنها قررت إجتياز هذه العقبات وتحقق ذهبية 100 متر، وهي أول مصرية عداءة تحقق الرقم القياسي وأتمنى لها التوفيق غدا».

وكانت بسنت حميدة، بطلة مصر الحاصلة على ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط في سباق 100 متر، قد صرحت لبرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، بأن الرياضة لم تكن أبدًا عائقًا في حياتها الدراسية، ولكنها تجعل الشخص يسعى لأن يكون أفضل طوال الوقت، والفكرة تتلخص في عدم إهدار الوقت.

الرياضة لم تؤثر على المذاكرة

وحول طريقة مذاكرتها خلال الامتحانات وكيفية توفيق ذلك مع ممارسة الرياضة، قالت: «يومي كان منضبطا للغاية، أستيقظ مبكرا وأذاكر بذاكر 3 ساعات وأتناول وجبة الإفطار وأذهب إلى تمريني الذي لا يتعدى 3 ساعات وأعود إلى البيت لكي أستكل المذاكرة البيت لمدة ساعتين 3 ساعات، وبالتالي مجموع ساعات المذاكرة 6 ساعات يوميا، وهذا الأمر كافٍ للغاية».