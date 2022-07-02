بسنت حميدة: جوزي أخد كورسات ودخل مجال التدريب عشان يساعدني.. عيط عليا كتير

علقت بسنت حميدة، لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى، على تأهلها إلى نهائي منافسات 200 متر عدو في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر، قائلة: «ربنا يقدرني وأجيب ميدالية ذهب تانية لمصر».

منافسات صعبة

وأضافت حميدة، خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «المنافسة على مسافتي 100 و200 متر بنفس القدر من الصعوبة والتحديات لأنهما أعلى السرعات في البطولة ويحتاجان طاقة وتركيز من بداية التدريب حتى النهاية بكل التفاصيل لأننا بنتدرب أننا نجري بأجزاء من الثانية وبالتالي التحدي صعب».

وتابعت لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى: «لكن ربنا يوفقني وأعمل واحدة تانية بكرة أنا حطمت رقم قياسي في دورة ألعاب البحر المتوسط وهو أول رقم يحقق فيها منذ تأسيسها».

مشاعر رائعة بينها وزوجها

وعن مشاعرها مع مدربها وزوجها محمد عباس، قالت: «كنت بدور عليه لأني أول ما شفت دموعه اللي نزلت كتير قبل كده من الزعل عليا، لكن المرة دي عيط من الفرح، روحت له، وقلت له دموعنا نزلت من الفرح النهارده، وهو تعب معايا كتير وعمره ما زهق ولا يأس .. كل ما أشوف الفيديو أعيط».

وواصلت: «هو كابتن أصلاً بطل من أبطال ألعاب القوى وكان بطل مصر وإفريقيا وأول ما بدأت ألعب ألعاب القوى كان بيتدرب مع نفس المدرب اللي بتدرب معاه ووقت الثانوية العامة مكنتش بعرف أحضر التدريب بسبب المذاكرة ومن وقتها وهو وقف معايا بشكل أبوي أوي بيقف معايا دايماً، من وقتها ودخل المجال عشان يساعدني وأخد كورسات تدريب لمساعدتي».