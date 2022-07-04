إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لجميع التخصصات بالمدارس اليوم

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لجميع التخصصات (زراعي - صناعي- فندقي - تجاري) بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، بالمدارس اليوم الإثنين 4 يوليو، وذلك بعد أن اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة نجاح 80.84 % نظام الخمس سنوات، و69.35 % نظام الثلاث سنوات.

تسليم نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لمندوبي المديريات

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى «الوطن» إنه سيتم تسليم نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي 2021 - 2022، صباح اليوم لمندوبي المديريات التعليمية بجميع المحافظات علي مستوى الجمهورية لإرسالها إلى الإدارات التعليمية لإعلانها إلى الطلاب بجميع المدارس الفنية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكن لطلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات، الاستعلام عن النتيجة، من خلال البوابة الإلكترونية للتعليم الفني، علي هذا الرابط بالاسم ورقم الجلوس .

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية نسب النجاح لنتيجة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات والأوائل وهي كالتالي:

- إجمالي عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الدبلومات الفنية 789351 طالبا نجح منهم 539564 طالبا بنسبة نجاح (68.36 %).

- إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين سيؤدون امتحان الدور الثاني 215572 طالبا بنسبة (27.31 %).

- إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية الباقين للإعادة 34204 طلاب بنسبة (4.33 %).

- أوائل الدبلومات الفنية العامة 2022 بلغ عددهم 29 طالبا وطالبة ( 20 طالبة + 9 طلاب).

- الطلاب الأوائل من 13 محافظة محافظات الشرقية، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والقاهرة، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والوادى الجديد، وبورسعيد.