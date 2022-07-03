رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة الشرقية

يبحث طلاب الدبلومات الفنية، بعد اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بمحافظة الشرقية، بعد مرور أقل من أسبوعين على انتهاء الامتحانات، لتظهر نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بمحافظة الشرقية للدبلوم الفني الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي، وذلك إلكترونيا عبر رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة الشرقية بنظامي الثلاث والخمس سنوات، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب وإعلان الأوائل بكل محافظة.

رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة الشرقية

ويمكن لطلاب شهادات التعليم الفني التجاري والصناعي والزراعي والفندقي بمحافظة الشرقية الحصول على النتيجة من خلال رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة الشرقية عبر الضغط هـنـا، ثم يقوم كل طالب بكتابة اسمه ورقم جلوسه ليحصل على نتيجته من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية بالشرقية

وظهرت اليوم نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بمحافظة الشرقية، ويمكن الحصول على رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة الشرقية من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، ثم كتابة رقم الجلوس واسم الطالب، لتظهر الإدارة التعليمية التابع لها الطالب والمحافظة ونتيجة الطالب في درجات كل مادة.