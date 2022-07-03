احتل البحث عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية، عقب اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لنتيجة شهادة التعليم الفني لنظام الخمس سنوات والثلاث سنوات، للتعليم الفني التجاري، والفني الصناعي، والفني الفندقي، والفني الزراعي.

وأعلنت النتيجة هذا العام إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ليستطيع طلاب شهادات التعليم الفنى بمحافظة المنيا، ويقدم «الوطن» رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة المنيا، عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ليتعرف كل طالب بشهادات التعليم الفني بمختلف أقسامه، على نتيجته وكذلك ترتيبه.

رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة المنيا

وأصبح رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة المنيا متاحا عقب اعتماد نتيجة شهادة التعليم الفني رسميا، من قبل وزارة التربية والتعليم فيمكن للطالب الضغط هنا للوصول للموقع وكتابة اسمة كما هو موضح برقم الجلوس.

204 لجان تعليم فني داخل محافظة المنيا

جدير بالذكر أن امتحانات شهادات التعليم الفنى بمحافظة المنيا جرت داخل 204 لجان، وفقا لتصريح سابق لوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد الرشيدي، لـ«الوطن».

وقد بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادات الفنية بمحافظة المنيا 65 ألفا و97 طالبا وطالبة.